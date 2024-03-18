इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI को फटकार, क्या करें निवेशक?

देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI और उनके शेयरों के दिन आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं। 18 मार्च यानि सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाते हुए बड़ी अहम बातें कही हैं। जिसका असर स्टॉक पर भी देखने को मिला है। अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 5 प्रतिशत टूट चुका है। जबकि एक महीने में ये स्टॉक 4 प्रतिशत गिर चुका है। हालांकि ये गिरावट तब शुरु हुई जब ये अपने 52 वीक हाई के बेहद नजदीक पहुंच गया था।

advertisement

इसका 52 वीक हाई स्टॉक का 793 रुपए था और स्टॉक में गिरावट 788 रुपये ते भाव से देखने को मिली है। कुछ वक्त पहले तक तमाम मार्केट एक्सपर्ट इस स्टॉक पर बुलिश थे और 1000 रुपये के टारगेट दे रहे थे। अब यहां समझने की जरूरत है कि इस स्टॉक में ये गिरावट आ क्यों रही है और ये पैन फौरी है या फिर लंबा चलेगा? क्या इस लेवल से खरीदारी की जा सकती है या फिर दूरी बेहतर है? हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा।

शीर्ष अदालत ने SBI को कहा कि वो चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनिंदा तौर पर क्यों दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्‍ड स्‍कीम का सारा डेटा सार्वजनिक करने को कहा है। सोमवार को अदालत ने SBI से कहा कि उसे भुनाए गए बॉन्‍ड के यूनिक नंबर्स बताने होंगे। SBI सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन करने पर सहमत हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन से 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा है। सुनवाई के दौरान, CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर SBI को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि SBI का एटीट्यूड ऐसा है कि 'आप हमें बताइए क्‍या खुलासा करना है, हम कर देंगे...' सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को भी लताड़ा. सीजेआई ने कहा, 'ये सब पब्लिसिटी से जुड़ी बातें हैं और हम इसमें नहीं पड़ेंगे। हमसे और कुछ मत कहलवाइए। यहां पर SBI ने भी अफना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि हमारे पास भी नंबर्स और बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है। हमने विषय को गलत समझ लिया था। हमें लगा कि बॉन्ड के नंबर्स साझा नहीं करने हैं।

जब से चुनावी बॉन्ड के मामले ने तुल पकड़ा है आय दिन SBI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ रही है। जिसका असर स्टॉक में गिरावट के तौर पर देखने को मिल रहा है। अब करना क्या है निवेशकों को?

Read Also - https://bazaar.businesstoday.in/share-market/story/adani-group-stocks-today-why-did-adani-enterprises-adani-green-adani-ports-fall-934709-2024-03-18

इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह। रवि सिंह का कहना है इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी से स्टॉक पर असर देखने को मिल रहा है। अभी एक डिप और आ सकता है। करीब 680 और 690 रुपए के लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक का टागरेट 1050 रुपये दिया है। बैंक के मार्केट कैप की बात की जाए तो 6,51,630 करोड़ का है और स्टॉक PE 9.49 पर है।