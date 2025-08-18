Nikhil Kamath: स्टॉक ब्रोकिंग फर्म जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ (Nikhil Kamath) ने भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता कंपनी गोल्डी सोलर (Goldi Solar) में ₹137.50 करोड़ का निवेश किया है। इस निवेश से कंपनी की उत्पादन क्षमता और बढ़ेगी और भारत को ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

advertisement

गुजरात से ग्लोबल विस्तार की तैयारी

सूरत स्थित गोल्डी सोलर ने पिछले एक साल में अपनी निर्माण क्षमता 3 गीगावॉट से बढ़ाकर 14.7 गीगावॉट कर दी है। कंपनी अब हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल पेश कर रही है और बड़े पैमाने पर सोलर सेल निर्माण में कदम रख रही है।

उद्यमी और निवेशक निखिल कामथ ने कहा कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ा सेक्टर है और यहीं पर ग्लोबल स्तर की कंपनियां बनाने का अवसर भी है। देश के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को तेज करने के लिए इन कंपनियों को सपोर्ट करना जरूरी है।

भारत सरकार 2030 तक 280 गीगावॉट सोलर एनर्जी का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, विदेशी मॉड्यूल पर इंपोर्ट टैक्स और घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा जैसे कदम उठाए गए हैं।

2011 में ईश्वरभाई ढोलकिया द्वारा स्थापित गोल्डी सोलर अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए सोलर सेल प्रोडक्शन में विस्तार कर रही है। कंपनी का कहना है कि उसकी ग्रोथ भारत के डीकार्बोनाइजेशन और 2070 से पहले नेट जीरो लक्ष्यों के अनुरूप है।

कामथ का निवेश गोल्डी सोलर को उभरती तकनीकों और नवीन सोलर समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। साथ ही कंपनी अपने बाजार दायरे का विस्तार करते हुए भारत के सतत भविष्य के निर्माण में अहम योगदान देगी।