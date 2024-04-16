IndiGo के प्लेन में हो गया था फ्यूल खत्म, यात्री ने लगाया आरोप, एयरलाइंस ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को खराब मौसम के कारण Ayodhya से Delhi आ रही Indigo की एक फ्लाइट को Chandigarh डायवर्ट कर दिया गया, जहां विमान में सिर्फ़ 1 या 2 मिनट का ही ईंधन बचा था। अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोगो की जान सांसत में आ गई थी। हालांकि, एयरलाइन ने सोमवार को दावा किया कि विमान में पर्याप्त ईंधन था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम सतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अयोध्या से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई 2702 के साथ उनका अनुभव बहुत ही खराब रहा। उन्होंने कहा कि फ्लाइट का निर्धारित प्रस्थान समय दोपहर 3:25 बजे और निर्धारित आगमन समय शाम 4:30 बजे था, लेकिन शाम करीब 4:15 बजे पायलट ने घोषणा की कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम खराब है और विमान में 45 मिनट का ईंधन बचा है। "पायलट ने दो बार उतरने का प्रयास किया, लेकिन खराब मौसम के कारण वह ऐसा नहीं कर सका और फिर भी आगे की कार्रवाई तय करने में बहुत समय बर्बाद हुआ। "शाम 5:30 बजे (ईंधन रोकने की घोषणा के 75 मिनट बाद) पायलट ने घोषणा की कि वह आखिरकार चंडीगढ़ में उतरने का प्रयास करेगा... आखिरकार विमान 45 मिनट तक ईंधन रोकने की घोषणा के 115 मिनट बाद शाम 6:10 बजे चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उतरने में सफल रहा," कुमार ने रविवार शाम को पोस्ट में कहा। कुमार ने यह भी कहा कि उन्हें चालक दल से उतरने के बाद पता चला कि ईंधन केवल 1 या 2 मिनट बचा था।

डीजीसीए

नियामक डीजीसीए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दिल्ली हवाई अड्डे और इंडिगो को टैग करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह जांच की जानी चाहिए कि "क्या सभी एसओपी का पालन किया गया था या यह सबसे मुश्किल बचाव था?" इंडिगो ने सोमवार को एक बयान में कहा कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ान को चंडीगढ़ की ओर मोड़ दिया गया था और कप्तान ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप एक चक्कर लगाया। "यह एक बिल्कुल सुरक्षित चाल है। एयरलाइन ने कहा, "विमान में नियमों के अनुसार, वैकल्पिक हवाई अड्डे पर जाने के लिए हर समय पर्याप्त ईंधन था।" कंपनी ने कहा कि उसने अपने नियंत्रण से परे कारकों के कारण होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया।