Independence Day: भारत निवेश का पसंदीदा गंतव्य, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिया प्रेरणादायक संदेश

Independence Day: भारत निवेश का पसंदीदा गंतव्य, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिया प्रेरणादायक संदेश

स्वतंत्रता दिवस 2024 पीएम मोदी फ्लैग होस्टिंग नवीनतम समाचार: अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के लिए पसंदीदा निवेश स्थल बन गया है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 15, 2024 09:50 IST
भारत निवेश का पसंदीदा गंतव्य, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिया प्रेरणादायक संदेश

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में, पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब विश्व के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बन गया है। उन्होंने बताया कि कई बड़ी कंपनियाँ और निवेशक भारत में रुचि दिखा रहे हैं। बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, उन्होंने राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर जोर दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए ताकि वे निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा, "राज्यों की नीतियाँ वैश्विक खिलाड़ियों की आवश्यकताओं के अनुसार ढाली जानी चाहिए।" यह एक "स्वर्णिम अवसर" है, ऐसा भी उन्होंने कहा। नीतियों के अलावा, राज्यों को निवेशकों को अच्छे शासन और कानून-व्यवस्था की स्थिति का आश्वासन भी देना चाहिए, पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत हाइड्रोजन क्षमता के क्षेत्र में काम कर रहा है, और "इसके माध्यम से हम अधिक हरे रोजगार पैदा करना चाहते हैं।"

"मेक इन इंडिया" के बाद, पीएम मोदी ने आज एक नया मंत्र प्रस्तुत किया - "डिजाइन इन इंडिया।" उन्होंने कहा कि "डिजाइन इन इंडिया" और "डिजाइन फॉर द वर्ल्ड" का यह मंत्र हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तकनीकी क्षेत्र में, पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 5G नेटवर्क को बहुत तेजी से लागू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विस्तार का कार्य रुका नहीं है। "6G तकनीक पर कार्य मिशन मोड में चल रहा है," पीएम मोदी ने कहा।

इस भाषण में, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को भी रेखांकित किया और उन अनगिनत लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। उनका यह संदेश भारत के विकास और समृद्धि की दिशा में एक नई ऊर्जा का संचार करता है।

