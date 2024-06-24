Scam से है बचना, तो SMS की ABCD को एक बार ज़रूर समझना :

आज का दौर तकनीक का दौर है जहां हर कोई अपने मोबाइल से जुड़ा है। इस ज़माने में तो रिश्ते भी बस फ़ोन से ही चल रहे हैं। ऐसे में मोबाइल फ़ोन एक बेहद आवश्यक वस्तु बन चुका है। इंसान खाना खाये बिना रह सकता है मगर फ़ोन के बिना नहीं।

नये ज़माने के ठगी के तरीक़े

पुराने ज़माने में ठगी के तरीक़े भी पुराने थे और अब नये ज़माने के ठगी के तरीक़े होश ही उड़ देंगे। जहां एक तरफ़ ये मोबाइल फ़ोन सबके काम आसान करता है तो वहीं दूसरी ओर इसी मोबाइल फ़ोन से जीवन बर्बाद भी हो सकता है। एक तरफ़ फ़ोन से ही पैसे बनाए जा सकते हैं तो वहीं इसी फ़ोन से पूरे पैसे उड़ाये भी जा सकते हैं। जी बिलकुल, ये फ़ोन ही कब बर्बादी का कारण बन जाये ये कोई नहीं जानता है। आजकल के हैकर्स बहुत तेज़ हो चुके हैं। लोगों से पैसे लूटने के तरीक़े भी नये ढूँढ लिए हैं।

शातिर चोरों ने सीख लिये हैं नये तरीक़े।

यूँ तो कोई भी मोबाइल के SMS फीचर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है मगर यही SMS की सुविधा लोगों को बना सकती है कंगाल। दरअसल ज़्यादातर ज़रूरी मेसेज जैसे बैंक के मैसेज, OTP, ऐप के डिलीवरी के मैसेज ये सब मोबाइल के SMS बॉक्स में ही आते हैं जिसके चलते लोग SMS में आ रहे हर मैसेज पर विश्वास कर लेते हैं। मगर अब शातिर चोरों ने सीख लिये हैं नये तरीक़े। बैंक इत्यादि ज़रूरी संस्थानों के नाम के ठीक पीछे लिखे होते हैं अक्षर जैसे BM, AJ, VT इत्यादि जो हमें भटका देते हैं।

कंपनी और आवश्यक संस्थान के द्वारा भेजे गये मैसेज में होते है कुल 8 अंक

कंपनी और आवश्यक संस्थान के द्वारा भेजे गये मैसेज में होते है कुल 8 अंक होते हैं जिसमें पहले के दो Prefix नाम से जाने जाते हैं और बाक़ी के 6 होते हैं अंक जिन्हें Header भी कहा जाता है। Prefix में कंपनी का पहला अक्षर अता है जैसे BSNL का B, Airtel का A, इत्यादि। टेलीकॉम से आने वाले मैसेज के prefix पता लगाना आसान है क्योंकि ये सिर्फ़ 11 ही हैं।

मैसेज के लिंक को खोलने से पहले जाँच कर लें

जब Header की बात हो तो ये 6 अंकों में कंपनी का ही नाम होता है। जैसे 111000 कोटक महिंद्रा बैंक और 100026 यूनियन बैंक को मिला है। मगर हो सकता है कि असली मैसेज लगने वाला भी फ्रॉड हो। हो सकता है लालच दे कर दिये गये लिंक में गड़बड़ी हो। इसलिए किसी भी कंपनी से आय हुए मैसेज के लिंक को खोलने से पहले जाँच कर लें और अपने साथ होने वाली बड़ी घटना से बचें। क्योंकि हैकर्स ना सिर्फ़ आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस को ख़ाली कर सकते हैं बल्कि आपके फ़ोन को हैक कर सारी निजी फोटो, वीडियो, और आपत्तिजनक जानकारी हासिल कर के ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसलिए सावधानी रखें, सतर्कता रखें और अपनी सुरक्षा स्वयं अपनी सूझ-बूझ से करें।