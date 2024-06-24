WhatsApp से ही कर पाएंगे फ्लाइट टिकट बुक जानें कैसे बुक होगी टिकट?

भारत में रोजाना लाखों की संख्या में यात्री फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। अक्सर लोगों को लंबी दूरी का सफर तय करना हो तो फ्लाइट से ही सफर करते हैं। अगर आप को भी बार बार फ्लाइट से यात्रा करना पड़ता है तो आपके लिए अच्छी खबर है।

IndiGo ने WhatsApp के लिए नया AI बुकिंग असिस्टेंट 6EsKai लॉन्च

फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए लोगों को टिकट के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पर अब आप आसानी से फ्लाइट में टिकट बुक कर पाएंगे। IndiGo ने फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए खास पेशकश की ही फ्लाइट टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए इंडिया की पॉपुलर एयरलाइन कंपनी IndiGo ने WhatsApp के लिए नया AI बुकिंग असिस्टेंट 6EsKai को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि indiGo का 6EsKai एआई असिस्टेंट कोई साधारण AI फीचर नहीं है। ये AI असिस्टेंट फीचर गूगल के पार्टनर Riafy के बनाए गए एक बेहद खास AI प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है जो आपके टिकट बुकिंग प्रोसेस को बेहद आसान बना देता है।

कितनी भाषा का मिलेगा स्पोर्ट

6EsKai के जरिए आप फ्लाइट टिकट बुक करना, चेक इन करना, फ्लाइट का स्टेटस मालूम करना, बोर्डिंग पास बनवाना या फिर आप यात्रा से जुड़े दूसरे सवाल के जवाब पा सकते हैं। खास बात यह है कि आप ये सभी काम अपने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप के जरिए कर पाएंगे। IndiGo का नया 6EsKai फीचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में काम करता है।

कैसे काम करेगा ये AI फीचर?

अगर आप 6EsKai का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपने वॉट्सऐप से +917065145858 पर मैसेज भेजना होगा। 6EsKai को जो सबसे खास बनाती है वो है इसका लैंग्वेज मॉडल टेक्नोलॉजी। अगर आप बार बार फ्लाइट की बुकिंग करते हैं तो यह आपके प्रॉसेस को और भी आसान बना देगा। आप इसकी मदद से बेहद आसान तरीके से अपनी ट्रेवल प्लानिंग कर सकते हैं।