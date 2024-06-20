scorecardresearch
Newsभारतआधार कार्ड को अपडेट करने का समय अब 14 जून से आगे बढ़ा दिया गया है , इस वेबसाइट पे करना होगा Log In

आधार कार्ड को अपडेट करने का टाइम बढ़ गया, अब आसानी से हो सकेगा अपडेट

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
NEW DELHI,UPDATED: Jun 20, 2024 15:09 IST
आधार कार्ड को अपडेट करने का समय अब 14 जून से आगे बढ़ा
आधार कार्ड को अपडेट करने का समय अब 14 जून से आगे बढ़ा

 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से आधार कार्ड का फ्री में अपडेट करने की जो समय सीमा 14 जून निर्धारित की गई थी अब इसे आने वाले तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अपडेट उपभोक्ता सिर्फ़ ऑनलाइन के माध्यम से ही फ्री में कर सकते हैं क्योंकि आधार केंद्र में जा कर अपडेट करने पर निर्धारित राशि देनी होगी। इस अपडेट को UIDAI के ऑनलाइन सर्विस माइ आधार पोर्टल से किया जा सकता है।

आधार कार्ड अपडेट

आधार कार्ड अपडेट करने के लिए उपभोक्ता को चाहिए होंगे कुछ दस्तावेज़ जैसे पता, डेट ऑफ़ बर्थ, डेमोग्राफिक डाटा, मोबाइल नंबर आदि । बता दें कि बिना ज़रूरी डाटा जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर के अपडेट नहीं किया जा सकता है। फ्री में अपडेट करने की तारीख अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आयी है केवल ये पता चला है कि इसे तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

 

 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 20, 2024