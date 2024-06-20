दिल्ली की गर्मी से पाना चाहते हैं छुटकारा? एक ऐसी छुपी जगह जहां का आपको भा जाएगा नज़ारा ये जगह है उत्तराखण्ड का एक छुपा हुआ हिल स्टेशन जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है जिसके चलते इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस वजह से यहाँ दुनिया भर की भीड़-भाड़ से मुक्ति मिल जाती है। ये है उत्तराखंड का पौड़ी-खिरसु (Pauri-Khirsu hill station) जहां हैं खूबसूरत नज़ारे।

पौड़ी-खिरसु (Pauri-Khirsu hill station)

पौड़ी में ऊँचे पहाड़ को देख ताज़ी हवा को महसूस कर जंगल के सुनसान रास्तों पर ख़ुद को प्रकृति के पास ले जा सकते हैं। पौड़ी से क़रीब 15 किलोमीटर दूर है खिरसु जो एक पहाड़ी गाँव है जहां देवदार के सुंदर घने जंगल हैं और ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। पौड़ी से हिमालय की बर्फीली चोटियाँ भी दिखती हैं जो आँखों को लुभा जाती हैं। खिरसु से भी नंदा देवी, पंचचूली और त्रिशूल की चोटियाँ दिखती हैं।

पौड़ी-खिरसु में हिमालय की चोटियाँ

पौड़ी-खिरसु में हिमालय की चोटियाँ देख, सुंदर प्राकृतिक गाँवों की सैर करने के साथ यहाँ के पक्षियों के दर्शन कर अपने प्रियजनों के साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ का सुनहरा मौसम कम-काज के सारे टेंशन को ख़त्म करने की ताक़त रखता है।पौड़ी-खिरसु जाने के लिए सबसे उचित है सड़क मार्ग। अपनी ख़ुद की कार या किराये पर कैब बुक कर के यहाँ जा सकते हैं। ट्रेन और बस की सुविधा है। दिल्ली से कोटद्वार स्टेशन या बस स्टैंड जा कर कोटद्वार उतरने के बाद पौड़ी-खिरसु के लिए टैक्सी, बसें या शेयर ऑटो की सुविधा उपलब्ध रहती है। पौड़ी-खिरसु में रहने के लिए 5 सितारा होटल से लेकर होम स्टे जैसी बेहतरीन विकल्प मिलते हैं साथ ही यहाँ अच्छे रिसोर्ट भी हैं साथ ही यहां के स्थानीय खाने को ज़रूर खायें।