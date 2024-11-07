मेरे पास क्लब विस्तारा कार्ड है, क्या वो बंद हो जाएगा, इसके पॉइंट्स का क्या होगा?

विस्तारा को अगले सप्ताह टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में मर्जर कर दिया जाएगा, 12 नवंबर, 2024 के बाद विस्तारा द्वारा संचालित उड़ानों के लिए सभी बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से होंगी। यह विलय दोनों एयरलाइनों और उनके ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, विशेष रूप से वे जो विस्तारा के लॉयल्टी प्रोग्राम, क्लब विस्तारा कार्ड को रखते हैं। या क्रेडिट कार्ड से लाभ उठाते हैं। 12 नवंबर, 2024 को विस्तारा का बेड़ा आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। अब सवाल है कि जिनके पास क्लब विस्तारा का कार्ड है उनका क्या होगा?

कई व्यक्तियों ने उपलब्ध अनेक लाभों और पुरस्कारों का लाभ उठाने के लिए विसातारा सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड खरीदे हैं। विलय के बाद, क्लब विस्तारा का एयर इंडिया के फ्लाइंग रिटर्न्स कार्यक्रम में विलय हो जाएगा, और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अर्जित सीवी पॉइंट स्वचालित रूप से 1:1 अनुपात में एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न्स पॉइंट में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसकी वैधता अवधि बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को रिवॉर्ड पॉइंट के रिडेम्प्शन के लिए स्टार अलायंस के माध्यम से 20 से अधिक एयरलाइन भागीदारों तक पहुंच प्राप्त होगी।

क्लब विस्तारा (सीवी)

क्लब विस्तारा आईडी 11 नवंबर, 2024 तक सक्रिय रहेगी। इस तिथि के बाद, ग्राहकों को एक नई फ्लाइंग रिटर्न आईडी जारी की जाएगी। यदि आपके पास वर्तमान में फ्लाइंग रिटर्न खाता है और आप एयर इंडिया को अपने क्लब विस्तारा डेटा को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, तो आपकी सदस्यता विवरण सहजता से माइग्रेट हो जाएगा। जिनके पास पहले से कोई फ्लाइंग रिटर्न खाता नहीं है, उनके लिए आपके मौजूदा क्लब विस्तारा खाते के समान जानकारी के साथ एक नया खाता बनाया जाएगा।

सभी क्लब विस्तारा (सी.वी.) अंक, जिनमें सितंबर और अक्टूबर 2024 में समाप्त होने वाले अंक भी शामिल हैं, 12 नवंबर 2024 तक आपके फ्लाइंग रिटर्न्स खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इन अंकों को "प्रतिपूरक सी.वी. अंक" में परिवर्तित कर दिया जाएगा और वे माइग्रेशन तिथि से कम से कम एक वर्ष तक वैध रहेंगे, चाहे उनकी मूल समाप्ति तिथि कुछ भी हो।

फ्लाइंग रिटर्न्स प्वाइंट्स: इसके अलावा, विलय के बाद भी सदस्य फ्लाइंग रिटर्न्स प्वाइंट्स अर्जित करना जारी रखेंगे, तथा उनकी वर्तमान टियर स्थिति विलय की तारीख से एक वर्ष तक बनी रहेगी।

विस्तारा सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड

12 नवंबर, 2024 से, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट वाउचर, वन क्लास अपग्रेड वाउचर और सभी CV पॉइंट्स को संबंधित फ्लाइंग रिटर्न्स खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सह-ब्रांड कार्डधारकों को उनके मौजूदा कार्ड लाभों के अलावा अतिरिक्त कॉम्प्लीमेंट्री टिकट वाउचर और फ्लाइंग रिटर्न्स पॉइंट्स प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, टियर स्टेटस विशेषाधिकार विलय के बाद एक वर्ष तक उपलब्ध रहेंगे।

सह-ब्रांडेड कार्ड वाले सदस्य 31 मार्च, 2026 तक मौजूदा कार्ड कार्यक्रम संरचना और नियम व शर्तों तक पहुँच बनाए रखेंगे, भले ही विलय प्रक्रिया में देरी हो सकती है। वार्षिक कार्ड सदस्यता नवीनीकरण, यदि प्रासंगिक हो, तो 31 मार्च, 2025 तक पूरा किया जाना चाहिए। अलग-अलग जारी करने वाले भागीदारों के लिए विशिष्ट समय सीमा अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसे 31 मार्च, 2025 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

"चूंकि कार्यक्रम के लाभ केवल 31 मार्च 2026 तक जारी रहेंगे, इसलिए वार्षिक कार्ड सदस्यता नवीनीकरण, जैसा कि लागू है, 31 मार्च 2025 के बाद नहीं किया जाएगा, ताकि सुविधाएँ और लाभ पूरे 12 महीने की वार्षिक अवधि के लिए जारी रहें। कृपया ध्यान दें कि संबंधित जारीकर्ता भागीदारों के लिए वार्षिक कार्ड सदस्यता नवीनीकरण की अंतिम तिथि उनकी आंतरिक नीतियों के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन 31 मार्च 2025 के बाद नहीं होनी चाहिए," विस्तारा वेबसाइट ने कहा।