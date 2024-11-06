जीवन के हर चरण में मायने रखती है सुरक्षा

पीयूष त्रिवेदी, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर (सीडीओ) , पार्टनर चैनल्स , कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस

बारिश के मौसम की शुरुआत के साथ, हम सभी को अपने रेनकोट और छाते बाहर निकालने पड़ते हैं, चाहे बारिश हो रही हो, या भले ही तेज धूप निकल जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि छाता या रेनकोट ले जाना हमें बारिश होने की दशा में सुरक्षा देता है। लेकिन क्या हम अपनी लाइफ और वित्तीय खुशहाली को जीवन में आने वाले जोखिम से बचाने की चिंता करते हैं? ज्यादातर का जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास समय है और दुर्घटना या मौत जैसी किसी चीज की संभावना नहीं है। अगर कोविड महामारी ने किसी चीज का पर्दाफाश किया है तो वह आत्मविश्वास की भावना है। उम्मीद है, इसने हम सभी को इस तरह के जोखिम से होने वाली वित्तीय नुकसान के बारे में जागरूक कराया है।

advertisement

लेकिन क्या होगा अगर आपको एक ऐसा छाता या हेलमेट मिले जो आपको उन जोखिम और बाउंसर से बचाता है जो जीवन में आपके लिए हो सकते हैं? क्या आप ऐसा छाता/हेलमेट नहीं चाहेंगे? मुझे यकीन है कि आप का जवाब 'हां' है। महामारी के बावजूद, भारत में इंश्योरेंस की पहुंच सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4 फीसदी के आसपास बनी हुई है, जबकि ग्‍लोबल एवरेज 6.8 फीसदी है। वित्त वर्ष 2023 में लाइफ इंश्‍योरेंस की पहुंच बेहद कम 3 फीसदी के आस पास रही, भले ही हम वास्तव में अनिश्चितताओं के समय में रहते हैं। चाहे आप जीवन की शुरुआत कर रहे हों या परिवार शुरू कर रहे हों, इंश्‍योरेंस वह सुरक्षा है जिसे सभी प्रकार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए।

अच्छी खबर यह है कि आप न सिर्फ जीवन बल्कि सभी तरह के जोखिम के खिलाफ अपना और अपने परिवार का इंश्योरेंस करा सकते हैं। मेडिकल इंश्‍योरेंस से लेकर ट्रैवल इंश्योरेंस तक, आपके लिए अलग अलग जरूरतों के लिए इंश्योरेंस के विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण है लाइफ इंश्‍योरेंस। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जोखिम या तो कम उम्र में मौत हो जाना या बहुत लंबे समय तक जीवित रहना है। दोनों के लिए, आपको कवर/सुरक्षा की आवश्यकता है। जबकि आप प्‍योर रिस्‍क को कवर करने के लिए एक टर्म लाइफ कवर खरीद सकते हैं, आप लाइफ कवर के साथ आने वाले दीर्घकालिक उत्पादों और यूनिट लिंक्ड उत्पादों को भी देख सकते हैं। लंबी अवधि में आपके पैसे में कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा।

यह एक मिथक है कि सिर्फ मिडिल एज ग्रुप के लोग, जिनके बच्चे भी है, उन्‍हें ही लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत है। चाहे आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हों या आप शादीशुदा हों और आपके बच्चे हों, लाइफ इंश्‍योरेंस आपको यह भरोसा और मानसिक शांति देता है कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में आपकी फैमिली या करीबियों पर संकट नहीं आएगा।

तो लाइफ इंश्योरेंस कैसे काम करता है? लाइफ इंश्योरेंस खरीदना लंबी अवधि के लिए वित्तीय योजना (फाइनेंशियल प्लानिंग) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह सुरक्षा प्रदान करता है। जब कोई उपभोक्ता (कंज्‍यूमर) लाइफ इंश्‍योरेंस पॉलिसी खरीदता है, तो यह पॉलिसीधारक और कंपनी के बीच एक कांट्रैक्‍ट होता है। पॉलिसीधारक को पॉलिसी की निश्चित अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है और अगर पॉलिसीधारक की मौत हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीधारक के परिवार को सुनिश्चित राशि (सम एश्योर्ड) का भुगतान करती है।

advertisement

कंज्‍यूमर्स द्वारा पूछे जाने वाले कई सवालों में से एक यह भी है कि जब प्‍योर रिस्क कवर या टर्म बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तो वे उस सुरक्षा को खरीदने के लिए छोटी राशि का भुगतान करते हैं, जो कई बार करोड़ों में होती है। लेकिन अगर कोई घटना न हो तो उनका पैसा कभी वापस नहीं आता है। जबकि टर्म कवर की कीमतें इस कारण से बहुत कम हैं कि लोगों के लिए इसे खरीदना आसान हो, वहीं इन दिनों बीमा कंपनियां आरओपी (रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्‍लान) की भी पेशकश कर रही हैं। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनेफिट शामिल हैं, जिसमें पॉलिसी को सुरक्षित करने के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम वापस कर दिया जाता है अगर इंश्योर्ड व्यक्ति तय की गई पॉलिसी अवधि के दौरान जीवित रहता है। एक अन्य प्रकार की टर्म पॉलिसी भी पॉलिसीधारकों को भविष्य में अपनी पॉलिसी को वैकल्पिक योजनाओं जैसे एंडाउमेंट प्लान या होल लाइफ प्‍लान में बदलने की अनुमति देती है।

advertisement

चाहे वह टर्म हो या एंडाउमेंट पॉलिसी या यूनिट लिंक्ड पॉलिसी, कई विकल्प मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के पास जीवन में एक सुरक्षा कवच(लाइफ कवर) होना चाहिए, जैसे वे बारिश से बचने के लिए छाते का उपयोग करते हैं।