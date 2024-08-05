Selfie लेते वक़्त Pune की 60 फुट गहरी खाई में गिरी लड़की, बच गई जान

Maharashtra के Borane Ghat पर शनिवार को सेल्फी लेने की कोशिश में 29 वर्षीय एक लड़की गहरी खाई में गिर गई। होम गार्ड और स्थानीय निवासियों की मदद से लड़की को बचाया गया। यह घटना क्षेत्र में भारी बारिश के बीच हुई जिससे Thoseghar सहित अन्य झरने उफान पर आ गए।

advertisement

Also Read: New Business Idea: पैक हाउस का बिज़नेस देगा मोटा लाभ, 75% मिलेगी सब्सिडी

शनिवार को पुणे से आए एक ग्रुप ने Thoseghar झरने का दौरा किया। पुणे के वारजे की रहने वाली 29 वर्षीय नसरीन अमीर कुरेशी बोराने घाट पर सेल्फी लेते समय फिसल गईं और 60 फीट गहरी खाई में गिर गईं।

नसरीन को सफलतापूर्वक खाई से बाहर निकाला गया और तुरंत इलाज के लिए सतारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना सतारा जिले में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न खतरे को उजागर करती है। जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 2 से 4 अगस्त तक पर्यटक स्थलों और झरनों को बंद करने का आदेश दिया है। हालाँकि, इन प्राकृतिक स्थलों का आकर्षण पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है, जिनमें से कुछ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।

घटना का एक वीडियो, जिसमें नसरीन सेल्फी लेने की कोशिश में गिरती दिख रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे ऐसी गतिविधियों के खतरों के बारे में चर्चा छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने का चलन तेजी से आम हो गया है, जिसके अक्सर दुखद परिणाम सामने आते हैं।