25 साल में पहली बार अमेठी में गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं

ऐसा पहली बार होगा कि जब 25 वर्षों में Gandhi परिवार का कोई सदस्य इस लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। 1967 में निर्वाचन क्षेत्र के रूप में इसके निर्माण के बाद से ही Amethi को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, तब से लगभग 31 वर्षों तक इसका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार के सदस्य ने किया है। पिछले आम चुनाव 2019 में कांग्रेस का किला तब ढह गया जब BJP की Smriti Irani ने Rahul Gandhi को 55,000 से अधिक मतों से हराया।

रायबरेली सीट

इस बार राहुल गांधी Rae Bareli सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि गांधी परिवार के करीबी Kishori Lal Sharma को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। शर्मा वह प्रमुख व्यक्ति है जो गांधी परिवार की ओर से दो प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्रों की देखभाल करते थे। आखिरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र से कोई गैर-गांधी उम्मीदवार 1998 में मैदान में था, जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी सतीश शर्मा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के संजय सिंह से हार गए थे।

सोनिया गांधी

1999 में सोनिया गांधी ने सिंह को 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराकर यह सीट फिर से हासिल की। 2004 में सोनिया अपने बेटे राहुल गांधी के लिए जगह बनाने के लिए बगल की रायबरेली सीट पर चली गईं। राहुल ने 2004, 2009 और 2014 में लगातार तीन बार इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। 2019 में चौथी बार चुनाव लड़ते हुए, वह स्मृति ईरानी से हार गए, जो 'विशालकाय हत्यारे' के रूप में सुर्खियों में आईं।

अमेठी

अमेठी उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में से एक है और इसमें पांच विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं - तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस निर्वाचन क्षेत्र में तीन मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। इसके पहले सांसद कांग्रेस के विद्याधर बाजपेयी थे, जो 1967 में चुने गए और 1971 के अगले चुनाव में भी इस सीट पर बने रहे।1977 के चुनाव में जनता पार्टी के रवींद्र प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी को हराकर इस सीट से सांसद बने।

संजय गांधी

संजय गांधी ने तीन साल बाद 1980 के आम चुनाव में सिंह को हराकर अपना चुनावी बदला लिया। उसी साल बाद में, संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और सीट खाली हो गई। 1981 में हुए उपचुनाव में संजय के भाई राजीव गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 2 लाख से अधिक मतों से हराकर सीट पर भारी जीत हासिल की। राजीव गांधी 1991 तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे जब उग्रवादी समूह लिट्टे द्वारा उनकी हत्या कर दी गयी। उसी साल हुए उपचुनाव में राजीव गांधी और बाद में सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी सतीश शर्मा ने जीत हासिल की। शर्मा 1996 में फिर से चुने गए लेकिन 1998 में भाजपा के संजय सिंह से हार गए।

2019 के लोकसभा चुनावों में

2019 के लोकसभा चुनावों में ईरानी ने 4,68,514 वोट पाकर अमेठी सीट 55,000 से अधिक मतों के अंतर से जीती थी। राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले। 2014 में राहुल गांधी ने लगातार तीसरी बार अमेठी सीट जीती थी, उन्हें 4,08,651 वोट मिले थे जबकि ईरानी को 3,00,748 वोट मिले थे। बीएसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रताप सिंह 57,716 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे और आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार डॉ. कुमार विश्वास 25,527 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे।

20 मई को मतदान

अमेठी और रायबरेली सीटों पर सात चरणों में होने वाले आम चुनाव के पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा। कई दिनों से चल रही अनिश्चितता को खत्म करते हुए पार्टी ने दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों सीटों के लिए दावेदारों के नामों पर पार्टी में विचार-विमर्श चल रहा था। भाजपा ने गुरुवार को रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी से हार गए थे।