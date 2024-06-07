scorecardresearch
'EVM जिंदा है कि मर गया' चुनाव नतीजों के बाद PM Modi ने इंडिया ब्लॉक पर कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 7, 2024 19:13 IST
EVM जिंदा है कि मर गया...': चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी ने इंडिया ब्लॉक पर कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। 7 जून को संसदीय बैठक में PM Modi ने कहा, "जब 4 जून को नतीजे आ रहे थे, मैं काम में व्यस्त था। बाद में फोन आने लगे। मैंने किसी से पूछा, नंबर तो ठीक हैं, बताओ ईवीएम जिंदा है कि मर गया। इन लोगों (विपक्ष) ने तय कर लिया था कि लोग भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करना बंद कर देंगे। उन्होंने लगातार ईवीएम का दुरुपयोग किया। मुझे लगा कि वे ईवीएम का जनाजा निकालेंगे। लेकिन 4 जून की शाम तक उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, इसकी निष्पक्षता है...मुझे उम्मीद है कि मुझे 5 साल तक ईवीएम के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम 2029 में जाएंगे, तो शायद वे फिर से ईवीएम के बारे में बात करेंगे...देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।"

Also Read: Modi 3.0 Effect : निवेशकों ने 21 लाख करोड़ रुपये वापस हासिल किएमोदी की यह टिप्पणी

मोदी की यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा ईवीएम पर संदेह करने वालों पर कटाक्ष करने के बाद आई है। कुमार ने कहा था कि ईवीएम को अगले चुनाव तक आराम करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे अगले चुनाव में गालियां सुनने के लिए तैयार हैं।समाचार एजेंसी एएनआई ने राजीव कुमार के हवाले से कहा, EVM के नतीजे सबके सामने हैं। उस बेचारे पर आरोप क्यों लगाना? उसे कुछ दिन आराम करने दो। ईवीएम को अगले चुनाव तक आराम करने दो। फिर वह बाहर आएगी, फिर उसकी बैटरी बदली जाएगी, फिर उसके कागजात बदले जाएंगे। फिर उसका फिर से दुरुपयोग होगा, लेकिन अच्छे नतीजे आएंगे। पिछले 20-22 चुनावों से इसके ऐसे ही नतीजे आ रहे हैं, सरकार बदलती रहती है।"

एक नई जिम्मेदारी

बैठक के दौरान मोदी ने NDA के सदस्यों को सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुनने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप सभी ने मुझे एनडीए का नेता चुना है। आपने मुझे एक नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।"मोदी ने नेतृत्व पर कहा, "जब मैं 2019 में इस सदन में बोल रहा था, आप सभी ने मुझे नेता के रूप में चुना था, तब मैंने एक बात पर जोर दिया था, वह है विश्वास। आज जब आप मुझे यह भूमिका दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच विश्वास का सेतु मजबूत है। यह रिश्ता विश्वास की मजबूत नींव पर है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है.."

https://youtu.be/utEBz0unlx8

