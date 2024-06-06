Modi 3.0 Effect : निवेशकों ने 21 लाख करोड़ रुपये वापस हासिल किए
शेयर बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के जश्न के बीच पिछले दो सत्रों में बेंचमार्क सेंसेक्स में 2,995 अंकों की तेजी आई है। इसी तरह, मंगलवार से निफ्टी में 937 अंकों की तेजी आई है। 4 जून को 72,079 पर बंद हुआ सेंसेक्स गुरुवार को 75,074 पर बंद हुआ। मंगलवार को 21,884 के मुकाबले निफ्टी आज 22,821 पर बंद हुआ।
निवेशकों ने 21.12 लाख करोड़ रुपये वापस
निवेशकों ने 21.12 लाख करोड़ रुपये वापस पा लिए, क्योंकि बीएसई का बाजार पूंजीकरण दो सत्रों पहले के 394.83 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले आज बढ़कर 415.95 लाख करोड़ रुपये हो गया।मंगलवार रात को प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से बाजार की धारणा को बल मिला कि एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। बाजार में सुधार को तब और बल मिला जब बुधवार रात को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों ने घोषणा की कि वे सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे और विपक्ष में बैठेंगे। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का अनुमान है कि निफ्टी 22,600-23,000 के दायरे में कारोबार करेगा।