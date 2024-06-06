scorecardresearch
Modi 3.0 Effect : निवेशकों ने 21 लाख करोड़ रुपये वापस हासिल किए

शेयर बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के जश्न के बीच पिछले दो सत्रों में बेंचमार्क सेंसेक्स में 2,995 अंकों की तेजी आई है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 6, 2024 17:52 IST
शेयर बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के जश्न के बीच पिछले दो सत्रों में बेंचमार्क सेंसेक्स में 2,995 अंकों की तेजी आई है। इसी तरह, मंगलवार से निफ्टी में 937 अंकों की तेजी आई है। 4 जून को 72,079 पर बंद हुआ सेंसेक्स गुरुवार को 75,074 पर बंद हुआ। मंगलवार को 21,884 के मुकाबले निफ्टी आज 22,821 पर बंद हुआ।

Also Read: Nvidia का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर पार, बनी दुनिया की दूसरी सबसे वैल्युएबल कंपनी

निवेशकों ने 21.12 लाख करोड़ रुपये वापस

निवेशकों ने 21.12 लाख करोड़ रुपये वापस पा लिए, क्योंकि बीएसई का बाजार पूंजीकरण दो सत्रों पहले के 394.83 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले आज बढ़कर 415.95 लाख करोड़ रुपये हो गया।मंगलवार रात को प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से बाजार की धारणा को बल मिला कि एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। बाजार में सुधार को तब और बल मिला जब बुधवार रात को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों ने घोषणा की कि वे सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे और विपक्ष में बैठेंगे। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का अनुमान है कि निफ्टी 22,600-23,000 के दायरे में कारोबार करेगा।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 6, 2024