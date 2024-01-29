scorecardresearch
NewsभारतDelhi में सबको मिलेगी फ्री बिजली! केजरीवाल सरकार लाई बिल माफ वाली नई स्कीम

Delhi में सबको मिलेगी फ्री बिजली! केजरीवाल सरकार लाई बिल माफ वाली नई स्कीम

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 29, 2024 20:02 IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

लोकसभा चुनाव पहले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों को बड़ा तोहफा दिया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है 'दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति, सौर नीति 2024 जारी की है। नई सोलर नीति के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली का उपभोग करें। इससे आप हर महीने 700-900 रुपये कमा सकते हैं।' केजरीवाल ने कहा, 'अब तक 2016 की नीति लागू थी, यह देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता है।' केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली सौर नीति के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों पर अगले 3 वर्षों में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगाना होगा।'

Also Read: Pradhan Mantri Suryodaya Yojana की हुई शुरुआत, एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाएगी केंद्र सरकार

केजरीवाल ने कहा कि साल 2015 में जब हमारी सरकार दिल्ली में बनी थी, तो एक साल में हमने एक सोलर नीति जारी की थी। इसका नाम सोलर पॉलिसी 2016 था, तब से यह नीति जारी थी। यह देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी। इस नीति ने दिल्ली में सोलर पावर की बुनियाद को रखने का काम किया था। इस नीति के तहत जिन लोगों ने अपने घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाए, उससे ढाई सौ मेगवॉट बिजली के पैदा होने की क्षमता आई है।200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। दिल्ली में 400 यूनिट तक आधा और उससे ऊपर पूरा बिल वसूला जाता है।

Jan 29, 2024