चुनाव परिणाम 2024: इंडिया VIX में 27% की उछाल, क्योंकि INDIA गठबंधन उम्मीदों से बेहतर रहा

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। 3 जून को सूचकांक 14.9% फिसल गया। VIX में वृद्धि से पता चलता है कि व्यापारियों को निकट भविष्य में बाजार में जोखिम दिखाई देता है।

BT बाज़ार डेस्क
Jun 4, 2024
INDIA गठबंधन उम्मीदों से बेहतर रहा

2024 के चुनाव नतीजों में विपक्षी भारतीय गठबंधन के उल्लेखनीय प्रदर्शन ने आज भारतीय VIX में आग लगा दी। मंगलवार को अस्थिरता सूचकांक 27.70% बढ़कर 26.74 पर पहुंच गया, जो बाजार में अत्यधिक अस्थिरता का संकेत है। पिछले सत्र में सूचकांक ठंडा हो गया था, जब एग्जिट पोल में कहा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। 3 जून को सूचकांक 14.9% फिसल गया। VIX में वृद्धि से पता चलता है कि व्यापारियों को निकट भविष्य में बाजार में जोखिम दिखाई देता है।

Also Read: Lok Sabha Election 2024: NDA में 41 तो I.N.D.I.A में 37 पार्टियां, पढ़े दलों की पूरी लिस्ट

चुनाव परिणाम एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों से मेल नहीं खाने के कारण 4 जून को बाजार में भारी गिरावट आई।

ट्रेडजिनी के सीओओ त्रिवेश डी ने कहा, "वीआईएक्स में वृद्धि चुनाव परिणामों के बारे में बाजार सहभागियों के बीच बढ़ते डर को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप डर गेज सूचकांक में वृद्धि हुई है। वीआईएक्स 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा से ठीक पहले की अवधि के समान कार्य कर रहा है। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान, भारत वीआईएक्स 39.30 के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, और 2019 के लोकसभा चुनावों में, यह लगभग 30 अंक तक पहुंच गया था।शुक्रवार (31 मई) को इंडिया VIX एक महीने में 83% बढ़कर 24.6 पर पहुंच गया।

