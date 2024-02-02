scorecardresearch
Election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले साउथ हीरो Vijay की राजनितिक में हुई एंट्री

विजय ने कहा कि राजनीति मेरे लिए एक और करियर नहीं है। जन सेवा पवित्र काम है और मैं काफी समय से इसके लिए खुद को तैयार कर रहा था। राजनीति मेरे लिए शौक नहीं है, यह मेरी दिली तमन्ना है। अभिनेता ने आगे कहा, 'आप मौजूदा राजनीतिक माहौल देख रहे हैं।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Feb 2, 2024 18:04 IST
अभिनेता Vijay ने 'तमिझगा वेत्रि कषगम' (Tamilaga Vettri Kazhagam) नाम से नई पार्टी बनाई है

2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साउथ के एक और फिल्मी हस्ती ने राजनीति में एंट्री ली है। अभिनेता Vijay ने 'तमिझगा वेत्रि कषगम' (Tamilaga Vettri Kazhagam) नाम से नई पार्टी बनाई है। हालांकि तमिल ऐक्टर ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी दल का समर्थन नहीं करेगी। वह पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी सीधे 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 

शाहरुख भी कहते हैं 'सर'

विजय की जबर्दस्त फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर उनके कई फैन पेज हैं। इस तमिल स्टार को शाहरुख खान भी प्यार से I love Vijay sir!! कहते हैं। 

रामचंद्रन से दिव्या तक

दरअसल, साउथ के फिल्मी सितारों का राजनीति में आने का चलन काफी पुराना है। थलापति विजय से काफी पहले एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एनटी रामा राव, रजनीकांत, कमल हासन, चिरंजीवी, दिव्या स्पंदन जैसी हस्तियां राजनीति में उतर चुकी हैं। एक आधिकारिक बयान में ऐक्टर ने कहा कि पार्टी का पंजीकरण चुनाव आयोग में करा दिया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पार्टी की कार्यकारी समिति ने 2024 का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और न ही किसी पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। ऐक्टर से नेता बने विजय ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़कर जीतना है। हम जनता को राजनीतिक परिवर्तन देना चाहते हैं। 

राजनीति करियर नहीं

विजय ने कहा कि राजनीति मेरे लिए एक और करियर नहीं है। जन सेवा पवित्र काम है और मैं काफी समय से इसके लिए खुद को तैयार कर रहा था। राजनीति मेरे लिए शौक नहीं है, यह मेरी दिली तमन्ना है। अभिनेता ने आगे कहा, 'आप मौजूदा राजनीतिक माहौल देख रहे हैं। एक तरफ प्रशासनिक गड़बड़ी तो दूसरी तरफ भ्रष्ट राजनीतिक कल्चर बन गया है। विभाजनकारी सियासी कल्चर हमारे लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करती है। इसे बदलना होगा।

