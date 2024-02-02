AAP और BJP के विरोध प्रदर्शन के बाद Central Delhi में ट्रैफिक जाम

Aam Aadmi Party और Bharatiya Janata Party द्वारा एक-दूसरे के पार्टी कार्यालयों के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर शुक्रवार को Central Delhi के कुछ हिस्सों में भारी पुलिस तैनाती और डायवर्जन के कारण यातायात जाम हो गया। जहां आप चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में कथित धांधली को लेकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मध्य दिल्ली के इलाकों ITO और दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर चल रहे विरोध के मद्देनजर भारी पुलिस तैनाती और बदलाव देखा गया।

ट्रैफिक पुलिस

पुलिस जानकारी के मुतबिक यातायात के सुचारु संचालन के लिए दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर आवश्यक बदलाव किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि जीटी करनाल रोड पर भी भारी ट्रैफिक की आवाजाही है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ट्रैफिक फ्लो को बनाए रखने और दिल्लीवालों को जाम की परेशानी से बचाए रखने के लिए पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है।

चंडीगढ़ के चुनाव पर दिल्ली में बवाल

आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बड़े स्तर विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं बीजेपी नेता भी आज केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आप के मुख्यालय का घेराव कर हल्लाबोल कार्यक्रम आयोजित किया।

बीजेपी पर बरसे केजरीवाल और मान

आज के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साझा। चूंकि दिल्ली पुलिस ने आप के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी थी, इसलिए पुलिस ने एक्शन लिया। AAP के विरोध-प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बीजेपी दफ़्तर के आसपास सुरक्षा कड़ी करते हुए तमाम इंतजाम किए थे। कई अहम रास्तों पर बैरिकेड्स भी लगाए थे। जिसके बाद AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, जिन बसों में कार्यकर्ता आ रहे हैं उन बसों की चाबी छीनी जा रही है।