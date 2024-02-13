scorecardresearch
Delhi : AIIMS में अब कैशलेस सुविधाएं, कैंटीन से ओपीडी तक चलेगा स्मार्ट कार्ड

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 13, 2024 12:08 IST
Delhi के AIIMS अस्पताल ने State Bank Of India के साथ मिलकर मरीजों के लिए Smart Card लांच किया है
Delhi के AIIMS अस्पताल ने State Bank Of India के साथ मिलकर मरीजों के लिए Smart Card लांच किया है। इस कार्ड को 12 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री Dr. Mansukh Mandaviya ने एम्स निदेशक डॉ एम श्रीनिवास और SBI एमडी मनजीत‌ सिंह के साथ मिलकर जारी किया है। इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से मरीज कैंटीन से लेकर ओपीडी तक और लैब जांच के लिए भुगतान कर सकेंगे। 

कैसे काम करेगा स्मार्ट कार्ड

एम्स में मरीज का रजिस्ट्रेशन करते समय उसका एक खास UHID नंबर बनाया जाता है। मरीज को ये UHID स्मार्ट कार्ड काउंटर पर बताना होगा। ये काउंटर मदर एंड चाइल्ड ओपीडी और एम्स स्टाफ कैंटीन में बनाए गए हैं। मरीज के मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसके बाद उसे कार्ड दे दिया जाएगा। मरीज को इस कार्ड के बदले कोई पैसा नहीं देना होगा। मरीज कार्ड को एम्स में मौजूद अलग अलग काउंटर पर रिचार्ज कर सकता है। एम्स में काम खत्म होने के बाद मरीज चाहे तो बैलेंस पैसे अपने अकाउंट में या कैश वापस ले सकता है। 12 फरवरी से मरीजों के लिए इस सुविधा को लांच कर दिया गया है। कार्ड का कोई सर्विस चार्ज भी नहीं है। इससे पहले 12 दिसंबर 2023 को इस कार्ड को एम्स स्टाफ के लिए शुरु किया गया था। बताया जा रहा है, कि इसे जल्द ही देश के बाकी एम्स में इस कार्ड को लांच किया जाएगा।

Abhishek
