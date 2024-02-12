scorecardresearch
Paytm Payment Service Limited में चीन के FDI की जांच कर रही है सरकार: रिपोर्ट्स

पेटीएम के प्रवक्ता ने संपर्क करने पर कहा कि PPSL ने ऑनलाइन व्यापारियों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर का आवेदन किया था। नियामक ने बाद में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को पिछले निवेश के लिए आवश्यक मंजूरी लेने और आवेदन को फिर से जमा करने को कहा था।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 12, 2024 13:39 IST
पेटीएम की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है

ऐसा लग रहा है कि Paytm की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। One97 Communications Limited की सहायक कंपनी Paytm Payments Services Limited को लेकर बड़ी खबर आई है। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भारत सरकार ने कंपनी के चीन से रिश्तों पर जांच शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक सरकार अब कंपनी में चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि FDI की जांच करने में जुट गई है। क्या है पूरी खबर आइये समझते हैं। 

पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड

पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड ने नवंबर 2020 में भुगतान एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। लेकिन नवंबर 2022 में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के आवेदन को खारिज कर दिया और कंपनी को इसे फिर से जमा करने के लिए कहा गया ताकि FDI नियमों के तहत प्रेस नोट तीन का अनुपालन किया जा सके। अब आगे बढ़ने से पहले प्रेस नोट तीन के बारे में जान लेते हैं।

प्रेस नोट

प्रेस नोट तीन के तहत, सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से किसी भी क्षेत्र में विदेशी निवेश से पहले उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था। इस कदम का मकसद कोविड-19 महामारी के बाद घरेलू कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकना था।

वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड

अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड में चीनी फर्म एंट ग्रुप कंपनी का निवेश है। नवंबर 2022 के बाद, कंपनी ने FDI गाइडलाइंस के तहत निर्धारित प्रेस नोट तीन का अनुपालन करने के लिए वन97 कम्युनिकेशंस से कंपनी में पिछले निवेश के लिए भारत सरकार के साथ 14 दिसंबर, 2022 को आवश्यक आवेदन दायर किया। लेकिन पेंच कहां फंस गया। सूत्रों ने मुताबिक एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में चीन से निवेश की जांच कर रही है और उचित विचार और व्यापक जांच के बाद FDI मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा।

पेटीएम के प्रवक्ता

अब यहां पर पेटीएम के प्रवक्ता की ओर से भी बयान आया है। पेटीएम के प्रवक्ता ने संपर्क करने पर कहा कि PPSL ने ऑनलाइन व्यापारियों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर का आवेदन किया था। नियामक ने बाद में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को पिछले निवेश के लिए आवश्यक मंजूरी लेने और आवेदन को फिर से जमा करने को कहा था। प्रवक्ता ने कहा, भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को FDI मंजूरी लेनी होती है और यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रवक्ता ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन किया और निर्धारित समय के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज नियामक को सौंप दिए। 

