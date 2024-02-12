Steel Company का आ रहा IPO, 13 फरवरी से दांव लगाने का मौका

तो IPO मार्केट में जबरदस्त एक्‍शन देखने को मिल रहा है। आज हम एक ऐसे IPO पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर पहले से ही जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए एक नया आईपीओ खुलने जा रहा है। स्टील पाइप और ट्यूब प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी Vibhor Steel Tubes Limited की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड से जुड़ी तारीखों के बारे में जानते हैं। 13 फरवरी को ये IPO खुलेगा। निवेशकों के पास इसमें 15 फरवरी तक निवेश का मौका होगा। 16 फरवरी को बेसिक अलॉटमेंट किया जाएगा। 19 फरवरी को कंपनी के स्टॉक आपके डिमैट अकाउंट में नजर आएंगे और 20 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होगी।

advertisement

आईपीओ का साइज

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 72 करोड़ रुपये है। वहीं आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 141-151 रुपये प्रति शेयर तय हुआ है। एक लॉट 99 शेयरों का है और इसके लिए आपको 14,949 रुपए चुकाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट यानि 1287 शेयर के लिए 1,94,337 रुपये की बोली लगा सकते हैं। ये IPO पूरी तरह से फ्रेश इक्विटी इश्‍यू है।

किसके लिए कितना रिजर्व

विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के आईपीओ में रिटेल निवेशकों के लिए 35 फीसदी हिस्‍सा रिजर्व है। व‍हीं क्‍वालिफाइड इंस्‍टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB के लिए इसमें 50 फीसदी हिस्‍सा रिजर्व है। वहीं नॉन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स यानी NII के लिए 15 फीसदी हिस्‍सा रिजर्व है। विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। आगे चलकर बताएंगे ग्रे मार्केट में क्या है स्थिति।

ALSO READ : Jeff Bezos ने Amazon के 1.2 करोड़ शेयर बेचे, इनकी कीमत 16 हजार करोड़ रुपए

अब जानते हैं क्‍या करती है कंपनी?

विभोर स्टील ट्यूब्स यहां इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप, खोखले स्टील पाइप, हॉलो सेक्शन पाइप्स, प्राइमर पेटेंड पाइप्स, कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स बनाती और और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी 2 दशकों से अधिक समय से कारोबार में है। स्टील पाइप और ट्यूब का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मसलन फ्रेम और शाफ्ट के लिए स्टील पाइप, साइकिल फ्रेम के लिए स्टील पाइप, फर्नीचर के लिए स्टील पाइप, शॉकर्स के लिए CDW पाइप, अलग अलग स्‍ट्रक्‍चरल उद्देश्यों के लिए स्टील पाइप, इंजीनियरिंग कामों के लिए ये इस्तेमाल होता है। विभोर स्टील अपना बिजनेस दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जरिए ऑपरेशनल करती है, एक रायगढ़, महाराष्ट्र में और दूसरी तेलंगाना में। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिणी बाजार की कंपनियों को सप्लाई करती है। इसकी कुल कैपिसिटी 2,21000 mtpa है।

इन-हाउस क्‍वालिटी टीम

कंपनी के पास एक इन-हाउस क्‍वालिटी टीम है,जिसमें निदेशक मंडल की देखरेख में काम करने वाले 640 कर्मचारी शामिल हैं। क्वालिटी कंट्रोल टीम यह सुनिश्चित करती है कि कच्चे माल के साथ-साथ आखिरी प्रोडेक्ट्स की पूरी क्‍वालिटी स्‍टैंडर्ड पर परीक्षण होता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये इंटरनेशनल स्‍टैंडर्ड के अनुरूप हैं। आईपीओ खुलने से पहले ही कंपनी का अनलिस्‍टेड स्‍टॉक‍ 120 रुपये के प्रीमियम पर है। यानी अपर प्राइस बैंड 151 रुपये के लिहाज से इसके 271 रुपये पर लिस्‍ट होने के आसार है. यह प्रीमियम 79 फीसदी है। आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्‍तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के फाइनेंसिंग के लिए करेगी।

advertisement

कंपनी के फाइनेंशियल

कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2022 में 11.33 करोड़ था जो मार्च 2023 तक बढ़कर 21 करोड़ हो गया। ऑपरेशन से कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ये 818 करोड़ से बढ़कर 1,113 करोड़ हो गया है। यानि कंपनी के रेवेन्यू में 36% और प्रॉफिट ऑप्टर टैक्स में 85% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की टोटल बॉरोइंग 58 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है।