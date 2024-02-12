Jeff Bezos ने Amazon के 1.2 करोड़ शेयर बेचे, इनकी कीमत 16 हजार करोड़ रुपए

scorecardresearch
जेफ बेजोस ने साल 2002 से 2021 तक 30 अरब डॉलर मूल्‍य (करीब 2.49 लाख करोड़ रुपए) के शेयर बेचे थे। सबसे ज्‍यादा शेयर साल 2020 और 2021 में बेचे गए। इन दोनों सालों में कुल 20 अरब डॉलर कीमत (करीब 16.27 लाख करोड़ रुपए) के शेयर बेचे गए।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 12, 2024 12:10 IST
Amazon के फाउंडर Jeff Bezos ने कंपनी के 1.2 करोड़ शेयर बेच दिए हैं
Amazon के फाउंडर Jeff Bezos ने कंपनी के 1.2 करोड़ शेयर बेच दिए हैं

Amazon  के फाउंडर Jeff Bezos ने कंपनी के 1.2 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। बेचे गए शेयरों की कीमत दो अरब डॉलर (करीब 16 हजार करोड़ रुपए) से ज्‍यादा है। 2021 के बाद जेफ बेजोस ने पहली बार अमेजन के शेयर बेचे हैं। 2 फरवरी को अमेजन ने बताया था कि अमेजन के जेफ बेजोस अगले 12 महीनों में कंपनी के 5 करोड़ शेयरों को बेचने की योजना बना रहे हैं। इन शेयरों की कुल वैल्यू 9 अरब डॉलर ( करीब 74 हजार करोड़ रुपए) के करीब है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, शेयरों को बेचने की ये योजना पिछले साल 8 नवंबर को शुरू की गई थी और यह 31 जनवरी, 2025 तक पूरी हो जाएगी।

2002 से 2021 तक 30 अरब डॉलर के शेयर बेचे

जेफ बेजोस ने साल 2002 से 2021 तक 30 अरब डॉलर मूल्‍य (करीब 2.49 लाख करोड़ रुपए) के शेयर बेचे थे। सबसे ज्‍यादा शेयर साल 2020 और 2021 में बेचे गए। इन दोनों सालों में कुल 20 अरब डॉलर कीमत (करीब 16.27 लाख करोड़ रुपए) के शेयर बेचे गए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Feb 12, 2024