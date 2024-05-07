दिल्ली कैपिटल्स के सितारों ने अपने ऑफिशियल फैन कम्युनिटी- डीसी टोली- से मुलाकात की

एक छोटे से ब्रेक के बाद मैदान पर लौटी जेएसडब्ल्यू और जीएमआर के सह-स्वामित्व वाली फ्रैंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार के प्रशिक्षण सत्र से पहले अपने ऑफिशियल फैन कम्युनिटी- डीसी टोली- के लिए एक मीट एंड ग्रीट सेशन की मेजबानी की। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने अगले मैच से पहले ढोल की थाप, जयकारों और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रशिक्षण सत्र के लिए खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया।

मीट एंड ग्रीट सेशन

मीट एंड ग्रीट सेशन में दिल्ली कैपिटल्स के सितारे ऋषभ पंत, इशांत शर्मा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, डेविड वार्नर, ट्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर-मैकगर्क और शाई होप के साथ-साथ हेड कोच रिकी पोंटिंग और क्रिकेट निदेशक सौरव गांगुली ने दिल्ली कैपिटल्स के फैन्स से बातचीत की।

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) दोनों में भाग लेती है। जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सह-स्वामित्व वाली दिल्ली कैपिटल्स की स्थापना 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के रूप में हुई थी, जिसे 2019 में एक नए अवतार में लाया गया। 2020 में, टीम पहली बार आईपीएल फ़ाइनल में पहुँची। 2023 में, दिल्ली कैपिटल्स महिला प्रीमियर लीग में भाग लेने वाली पांच संस्थापक टीमों में से एक बन गई। टीम टूर्नामेंट के उद्घाटन और दूसरे संस्करण में फ़ाइनल में पहुँची, और दोनों बार उपविजेता रही।