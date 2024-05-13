scorecardresearch
NewsभारतCBSE Board Result 2024: 10वीं-12वीं के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं? जल्द इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट एग्जाम का मिलेगा ऑप्शन

CBSE Board Result 2024: 10वीं-12वीं के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं? जल्द इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट एग्जाम का मिलेगा ऑप्शन

अगर सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के छात्र एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं तो बोर्ड उन्हें दूसरा मौका भी देता है। ऐसे छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करके दोबारा परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 13, 2024 16:56 IST
CBSE ने 10वीं-12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं-12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस साल 87.98% स्टूडेंट्स ने इंटर की परीक्षा पास की है। वहीं, 122170 स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है। बोर्ड आने वाले दिनों में कक्षा 10वीं और 12वीं के इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल को एक्टिवेट करेगा।

अंक सुधारने के लिए दोबारा दे सकते हैं एग्जाम

अगर सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के छात्र एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं तो बोर्ड उन्हें दूसरा मौका भी देता है। ऐसे छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करके दोबारा परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. इस परीक्षा का शेड्यूल बोर्ड अलग से जारी करेगा। 

12वीं में इस साल कम स्टूडेंट्स देंगे कंपार्टमेंट एग्जाम

बोर्ड के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले इस साल 12वीं में कम छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। साल 2023 में 125705 स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जाम की लिस्ट में शामिल थे। वहीं, इस साल 122170 स्टूेडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है. इन सभी छात्रों की परीक्षा का शेड्यूल बोर्ड जल्द ही जारी कर देगा। 

ऐसे चेक करें सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं का परिणाम:

स्टेप 1: सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं
स्टेप 2: होम पेज पर, 'CBSE 10th Result Direct Link' या 'CBSE 12th Result Direct Link' पर क्लिक करें
स्टेप 3: लॉग इन पेज खुल जाएगा, यहां अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें
स्टेप 4: आपका सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें
स्टेप 5: छात्र यहां से रिजल्ट की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रख सकेंगे

May 13, 2024