CBSE 2024: 10वीं क्लास के नतीजे घोषित, कहां चेक करें, पासिंग ट्रेंड और भी बहुत कुछ

सीबीएसई 10वीं परीक्षा 2024 में अपने अंकों से असंतुष्ट छात्र अंक/उत्तर पुस्तिका के सत्यापन का विकल्प चुन सकते हैं। बोर्ड इस सेवा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि की घोषणा करेगा। छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अंक सत्यापन के लिए आवेदन पत्र भरना होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 13, 2024 14:27 IST
CBSE ने 13 मई को कक्षा 10 के नतीजे घोषित किए

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13 मई को कक्षा 10 के नतीजे घोषित किए। इस साल पास प्रतिशत 93.60% रहा। इस साल 22,38,827 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 20,95,467 पास हुए। इस साल पास प्रतिशत में 0.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2023 में कक्षा 10 का पास प्रतिशत 92.12% था। अधिकारियों ने बताया कि 47,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक तथा 2.12 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने 90%से अधिक अंक प्राप्त किये हैं।

उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया

क्षेत्रों में, तिरुवनंतपुरम ने 99.75% के कुल उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उसके बाद विजयवाड़ा (99.6%), चेन्नई (99.3%), बेंगलुरु (99.26%), अजमेर (97.1%), और पुणे (96.46%) का स्थान रहा। गुवाहाटी क्षेत्र में उत्तीर्ण प्रतिशत 77.94% के साथ सबसे कम रहा। इस साल लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस साल लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से 2.04% ज़्यादा है। लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 94.75% है जबकि लड़कों का 92.71% है। इस साल सीबीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की थी। एक बार जब बोर्ड 2024 के लिए कक्षा 10 का परिणाम घोषित कर देता है, तो छात्र अपना परिणाम देखने और डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट, यानी cbse.nic.in पर जा सकते हैं।

परिणाम घोषित

बोर्ड ने आज 2024 के लिए कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए, जिसमें 87.98% छात्र उत्तीर्ण हुए। अधिकारियों ने बताया कि 91.52% लड़कियां परीक्षा में सफल रहीं, जो लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 6.40% अधिक है।

डिजिलॉकर पर सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम 2024 कैसे जांचें

डिजिलॉकर पर 2024 के लिए सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम देखने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. डिजिलॉकर वेबसाइट पर जाएं या अपने डिवाइस पर डिजिलॉकर ऐप खोलें।
2. अपने मौजूदा डिजिलॉकर खाते में साइन इन करें या यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो नए खाते के लिए पंजीकरण करें।
3. लॉग इन करने के बाद होमपेज पर जाएं।
4. श्रेणी टैब देखें या सीधे "सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम 2024" खोजें
5. संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
6. दिखाई देने वाली नई विंडो में दिए गए फ़ील्ड में आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
7. आगे बढ़ने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
8. वर्ष 2024 के लिए आपकी सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे आप देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम 2024 को एसएमएस के माध्यम से कैसे जांचें

एसएमएस के माध्यम से सीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम प्राप्त करने के लिए, छात्रों को "सीबीएसई10" प्रारूप का उपयोग करके एक टेक्स्ट संदेश लिखना चाहिए और इसे निर्दिष्ट नंबर 7738299899 पर भेजना चाहिए। कुछ ही समय बाद, उन्हें अपने परिणामों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी वाला एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोबाइल नेटवर्क प्रदाता के आधार पर एसएमएस शुल्क अलग-अलग हो सकते हैं।

Also Read: CBSE Results 2024: पता चल गया कब आ रहा है CBSE का रिजल्ट?

सीबीएसई परिणाम 2024: सत्यापन प्रक्रिया

सीबीएसई 10वीं परीक्षा 2024 में अपने अंकों से असंतुष्ट छात्र अंक/उत्तर पुस्तिका के सत्यापन का विकल्प चुन सकते हैं। बोर्ड इस सेवा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि की घोषणा करेगा। छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अंक सत्यापन के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। बोर्ड फिर किसी भी कुल त्रुटि, छूटे हुए अंक या अनुत्तरित प्रश्नों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद, सीबीएसई 10वीं परिणाम 2024 छात्रों के साथ साझा किया जाता है, जो पुनर्मूल्यांकित परिणाम की एक फोटोकॉपी का अनुरोध भी कर सकते हैं।

सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024: आईवीआरएस के जरिए कैसे चेक करें

IVRS (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) के ज़रिए CBSE कक्षा 10 का रिजल्ट 2024 देखने के लिए, छात्र एरिया कोड से पहले 24300699 नंबर डायल कर सकते हैं। एक रोल नंबर के लिए हर कॉल पर 30 पैसे/मिनट का शुल्क लगेगा।

सीबीएसई बोर्ड परिणाम 2024 के लिए उत्तीर्ण मानदंड

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

मुख्य (या कम्पार्टमेंटल परीक्षा) में बाह्य परीक्षा के सभी पांच विषयों में 'ई' से अधिक ग्रेड (कम से कम 33 प्रतिशत अंक) प्राप्त करना।
व्यावहारिक विषयों के लिए, सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों घटकों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, छात्रों को कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यदि छात्र आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों में 'ई' से ऊपर ग्रेड प्राप्त करते हैं (जब तक कि छूट न दी गई हो) तो उन्हें उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2024: सीजीपीए को प्रतिशत में बदलें

कुल CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए, बस CGPA को 9.5 से गुणा करें। उदाहरण के लिए, यदि CGPA 8.4 है, तो इसे 9.5 से गुणा किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप 79.80% होगा।

पिछले 5 वर्षों में कक्षा 10 के उत्तीर्ण रुझान

कक्षा 10
2023: 93.12 प्रतिशत
2022: 94.40 प्रतिशत
2021: 99.04 प्रतिशत
2020: 91.46 प्रतिशत
2019: 92.45 प्रतिशत

