CBSE Results 2024: पता चल गया कब आ रहा है CBSE का रिजल्ट?

तारीखों को लेकर चिंता के बीच, CBSE के एक शीर्ष अधिकारी ने कथित तौर पर कहा है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 मई से पहले कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। बोर्ड के आधिकारिक परिणाम पोर्टल ने हाल ही में कहा था कि उसे 20 मई के बाद बोर्ड के अंक जारी होने की उम्मीद है। सीबीएसई के निदेशक (कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण) डॉ. बिस्वजीत साहा ने एनडीटीवी को बताया कि बोर्ड बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की तैयारी पर काम कर रहा है और नतीजों का संकलन पूरा होते ही नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। साहा ने कथित तौर पर कहा कि बोर्ड फिलहाल घोषणा प्रक्रिया पर काम कर रहा है, उन्होंने कहा कि नतीजे 20 मई से पहले भी आ सकते हैं। बीटी स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सका। एक बार परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों - cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in, और cbse.gov.in सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने सीबीएसई कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परिणाम देख सकते हैं।

परिणाम देखने के लिए अन्य वेबसाइटें:

सीबीएसई.nic.in

cbseresults.nic.in

results.cbse.nic.in

डिजिलॉकर.gov.in

results.gov.in

10वीं और 12वीं

इस साल सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 39 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए थे। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च 2024 के बीच आयोजित की गईं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 के बीच आयोजित की गईं। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

सीबीएसई ने जारी किया रिजल्ट के बाद का कार्यक्रम

सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अपने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के अंकों के सत्यापन हेतु कार्यक्रम की आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। घोषणा के अनुसार, जो छात्र कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या उन्हें कोई संदेह है, उन्हें परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित होने के बाद अपने अंकों को सत्यापित करने का विकल्प मिलेगा।

सीबीएसई कक्षा 10 और सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम कैसे जांचें?

1. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

2. सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें

3. खाते में लॉगिन करें

4. रोल नंबर या पंजीकरण संख्या दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

5. अब आप सीबीएसई कक्षा 10 और सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम देख सकते हैं।

रिजल्ट

आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हालांकि, रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल प्रकृति की होती है और बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने संबंधित स्कूलों से अपनी मूल मार्कशीट प्राप्त करें।छात्र अपना परिणाम एसएमएस और डिजिलॉकर के माध्यम से भी देख सकते हैं।