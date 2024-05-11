UGC NET जून 2024 पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई गई

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक वेबसाइट पर UGC NET 2024 पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मई, 2024 तक निर्धारित की है। जिन छात्रों ने अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जून 2024 के लिए आवेदन नहीं किया है, और इसके लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट यानी ugcnet.nta.ac.in पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। साथ ही, पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था आधिकारिक वेबसाइट पर 18 से 20 मई, 2024 तक सुधार विंडो प्रक्रिया शुरू करेगी।

advertisement

Also Read: CGBSE 10th, 12th Results 2024 : परिणाम देखने के लिए सीधा लिंक

यूजीसी नेट 2024 के लिए आवेदन करने के चरण

1. यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं

2. होमपेज पर उपलब्ध "UGC NET जून 2024" लिंक पर क्लिक करें

3. "नए उम्मीदवार यहां पंजीकरण करें" विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पंजीकरण करें

4. एक पासवर्ड बनाएं

5. आवेदन संख्या के साथ लॉग इन करें.

6. आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें

7. दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

8. सबमिट पर क्लिक करें

9. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें

10. यूजीसी नेट 2024 के लिए आवेदन करने का सीधा लिंक

11. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे यूजीसी नेट 2024 के संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां या आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।