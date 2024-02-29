scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतBJP जारी कर सकती है लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट, BJP केंद्रीय चुनाव समिति की Delhi में बैठक आज, Modi और Shah होंगे शामिल

BJP जारी कर सकती है लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट, BJP केंद्रीय चुनाव समिति की Delhi में बैठक आज, Modi और Shah होंगे शामिल

दिल्ली में बुधवार (28 फरवरी) की शाम BJP हेडक्वार्टर में पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की नाम पर चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी की पहली लिस्ट में PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम शामिल हो सकते हैं।

Advertisement
अभिषेक सिन्हा
अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Feb 29, 2024 14:20 IST
BJP के केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक गुरुवार 29 फरवरी को पार्टी कार्यालय Delhi में होगी
BJP के केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक गुरुवार 29 फरवरी को पार्टी कार्यालय Delhi में होगी

BJP के केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक गुरुवार 29 फरवरी को पार्टी कार्यालय Delhi में होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष JP Nadaa करेंगे। इसमें PM Modi, गृह मंत्री Amit Shah और रक्षा मंत्री Rajnath Singh समेत कई शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि आज जो लिस्ट जारी होगी उसमें PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम हो सकते हैं। 

advertisement

संभावना- 2019 से 33% ज्यादा महिला प्रत्याशी होंगी

लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बुधवार को पार्टी के कोर ग्रुप में इस पर भी सहमति बनी। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या पिछले बार से 33% ज्यादा होगी। 2019 में 53 महिलाएं भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थीं। 33% ज्यादा के हिसाब से 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक में 23 राज्यों के संभावित प्रत्याशियों की सूची रखी गई। नए चेहरों पर भी चर्चा हुई है। 

BJP कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर हुआ था मंथन

दिल्ली में बुधवार (28 फरवरी) की शाम BJP हेडक्वार्टर में पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की नाम पर चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी की पहली लिस्ट में PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम शामिल हो सकते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए BJP की पहली लिस्ट में भी PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल था। 

Also Read: TMC Leader Sheikh Shahjahan को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

जयशंकर तमिलनाडु और निर्मला कर्नाटक से हो सकती हैं प्रत्याशी...

कोर ग्रुप की बैठक में मप्र पैनल के संभावित नामों पर एक दौर की चर्चा हो गई। त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के नामों पर देर रात तक मंथन चला। सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, राजीव चंद्रशेखर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगले दो साल में विदेश मंत्री जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कार्यकाल पूरा होना है। इन्हें भी लोकसभा चुनाव में उतारने पर मंथन हो रहा है। निर्मला और राजीव को कर्नाटक, जयशंकर को केरल या तमिलनाडु तो भूपेंद्र को हरियाणा या राजस्थान और धर्मेंद्र को ओडिशा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 

advertisement

17-18 फरवरी को भारत मंडपम में चला था BJP का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 

दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसमें पार्टी के 11 हजार से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए थे। सम्मेलन के दूसरे दिन 18 फरवरी को PM मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। PM ने अपने संबोधन में कहा था कि भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन चौबीसों घंटे देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उन्होंने आगे कहा था कि अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने के हैं। आज 18 फरवरी है। देश के नए युवा जो 18 वर्ष के हुए हैं, वो 18वीं लोकसभा का चुनाव करेंगे। अगले 100 दिन हर नए वोटर, हर लाभार्थी, हर वर्ग-हर समाज, हर एक तक पहुंचना है। सबका विश्वास हासिल करना है। सबका प्रयास होगा देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी भाजपा को ही मिलें।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 29, 2024