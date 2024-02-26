PM Modi की बड़ी सौगात, 554 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनेंगे

scorecardresearch
PM Modi की बड़ी सौगात, 554 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनेंगे

देशभर में 14 से ज्यादा रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर सुविधाएं बढ़ाना है।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Feb 26, 2024 13:57 IST
पीएम मोदी स्टेशन स्कीम के तहत पूरे देश में 554 स्टेशनों की आधारशिला और रीडेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे

PM Modi देश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी स्टेशन स्कीम के तहत पूरे देश में 554 स्टेशनों की आधारशिला और रीडेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के 554 रेलवे स्‍टेशनों का उद्घाटन करेंगे। 41 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत के लिए देश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 554 रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखेंगे, जिनमें से कई स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। पीएम मोदी 1500 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इसके लिए कुल 2000 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय नेता, विधायक और सांसदों के साथ आम लोग शामिल होंगे। रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। 

Also Read: Sikkim राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का नींव रखेंगे PM Modi

अमृत भारत स्टेशन योजना 

साथ ही देशभर में 14 से ज्यादा रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर सुविधाएं बढ़ाना है। इससे पहले 2023 में प्रधानमंत्री 508 नए रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रख चुके हैं।  

सिक्किम के पहले स्टेशन की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि अब तक सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अभी सिक्किम जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी का न्यू जलपाईगुड़ी  रेलवे स्टेशन है, जो 146 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से भी लोग सिक्किम जाते हैं, जो 187 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि रेंगपो रेलवे स्टेशन का काम 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में सिवोक से रेंगपो तक, दूसरा चरण रंगपो से गंगटोक तक और तीसरे चरण में गंगटोक से नाथुला तक स्टेशन तैयार किया जाएगा।

