Sikkim राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का नींव रखेंगे PM Modi

NewsभारतSikkim राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का नींव रखेंगे PM Modi

इस लाइन पर कुल पांच स्टेशन होंगे, जिसमें एक तीस्ता बाजार भी होगा। तीस्ता बाजार भारत का पहला अंडरग्राउंड हाल्ट स्टेशन हो सकता है। इस लाइन पर बाकी चार ओपेन क्रॉसिंग स्टेशन- सिवोक, रियांग, मल्ली और रंगपो होंगे।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi,UPDATED: Feb 26, 2024 13:15 IST
सिक्किम जाने वाले लोगों को जल्द ही रेलवे का रास्ता भी मिलने वाला है
हम सभी जानते है की पूरे देश में रेल लाइन की कनेक्टिविटी बढ़ाने और आम जनता की सुविधा के लिए केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय लगातार कई कार्य कर रही है। इसी बीच कई रेलवे परियोजनाओं का शिल्यानस PM Modi कर चुके है। पर शायद आपको लगता होगा कि देश के हर राज्य तक ट्रेनें पहुंचती होंगी, पर असल में ऐसा नहीं है। भारत के नक्शे में खूबसूरत Sikkim राज्य पर नजर दौड़ाइए। यहां अभी रेलवे नहीं पहुंची है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना और राजतंत्र की समाप्ति के बाद यह देश का 22वां राज्य बना। 

अब तक क्यों नहीं पहुंची ट्रेन? 

सिक्किम जाने वाले लोगों को जल्द ही रेलवे का रास्ता भी मिलने वाला है। अभी तक राज्य में रेलवे लाइन न होने की सबसे बड़ी वजह ऊंचे पहाड़ों का होना है। पहाड़ों में कई सुरंगें बनानी पड़ी है और यह काम आसान नहीं है। अब रेल लाइन पहुंचाई जा रही है। 

तीन फेज में पूरा मिशन

अलीपुरद्वार के डिप्टी रेलवे मैनेजर अमरजीत अग्रवाल ने बताया है कि बॉर्डर स्टेट होने के कारण रंगपो स्टेशन टूरिस्ट और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अधिकारी ने कहा कि वास्तव में सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है। सरकार ने तीन चरणों में इस प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू की है। पहले चरण में सेवोक से रंगपो रेल प्रोजेक्ट, दूसरे चरण में रंगपो से गंगटोक और तीसरे चरण में गंगटोक से नाथूला तक काम पूरा किया जाएगा। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का निर्माण सिवोक-रंगपो रेलवे प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जिसे अक्टूबर 2009 में शुरू किया गया था। इस रेल लाइन प्रोजेक्ट की लंबाई करीब 45 किमी है जो पश्चिम बंगाल के सिवोक से सिक्किम के रंगपो को जोड़ती है। 

पहला अंडरग्राउंड हाल्ट

इस लाइन पर कुल पांच स्टेशन होंगे, जिसमें एक तीस्ता बाजार भी होगा। तीस्ता बाजार भारत का पहला अंडरग्राउंड हाल्ट स्टेशन हो सकता है। इस लाइन पर बाकी चार ओपेन क्रॉसिंग स्टेशन- सिवोक, रियांग, मल्ली और रंगपो होंगे।

