Amrit Bharat Train: 50 Amrit Bharat ट्रेनें दौड़ेंगी, रेलमंत्री Ashwini Vaishnaw ने दी जानकारी

Amrit Bharat Train: 50 Amrit Bharat ट्रेनें दौड़ेंगी, रेलमंत्री Ashwini Vaishnaw ने दी जानकारी

यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, लेकिन इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको कम किराया देना पड़ेगा। वहीं, अगर सुविधा की बात करें तो इसमें पैसेंजर की सुविधा के लिए ऊपर वाली सीट पर क्यूशन कवर लगाया गया है। हर सीट के पास चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Feb 20, 2024 13:24 IST
भारतीय रेलवे ने अब 50 अमृत भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है
भारतीय रेलवे ने अब 50 अमृत भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है

Indian Railways से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे लगातार काम करता है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने अब 50 Amrit Bharat ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। रेलमंत्री Ashwini Vaishnaw ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 30 दिसंबर, 2023 को PM Modi द्वारा किया गया था। 

ट्रेनों में होगा पुश-पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्री कम किराए में बेहतर सफर कर सकेंगे। अमृत भारत ट्रेन में पुश-पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इस टेक्नोलॉजी से गाड़ी जल्दी से स्पीड पकड़ेगी और जल्दी से रुकेगी। इस वजह से जहां पर भी कोई कर्व या ब्रिज जाता है, उस पर काफी टाइम बचेगा। पुशपुल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इस ट्रेन में दो इंजन हैं एक आगे-दूसरा पीछे। आगे वाला इंजन गाड़ी को पुल करने का काम करेगा तो वहीं दूसरा इंजन उसको पुश करेगा। अमृत भारत ट्रेन की बड़ी सफलता के बाद, 50 अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी दी गई है।

ट्रेन में होंगी ये सुविधाएं

CCTV कैमरों से लैस ट्रेन की बोगियां, अत्याधुनिक शौचालय, बोगियों में सेंसर वाले वाटर टैप के साथ गॉर्ड और मेट्रो की तर्ज पर अनाउंसमेंट सिस्टम के इंतजाम इस नई ट्रेन में हैं। टॉयलेट के डिजाइन में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर पानी का कम से कम इस्तेमाल हो इसकी व्यवस्था भी की गई है। वहीं, फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए टॉयलेट के स्पेस को बड़ा किया गया है। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, लेकिन इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको कम किराया देना पड़ेगा। वहीं, अगर सुविधा की बात करें तो इसमें पैसेंजर की सुविधा के लिए ऊपर वाली सीट पर क्यूशन कवर लगाया गया है। हर सीट के पास चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। इस ट्रेन में 22 कोच होंगे जिनमें लगभग 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बता दें, इस ट्रेन में 8 जनरल कोच होंगे और 14 स्लीपर कोच इसमें होंगे। वंदे भारत की तर्ज पर अमृत भारत की ड्राइवर सीट को भी डिजाइन किया गया है। इसमें कवच सिस्टम लगाया गया है। इस वजह से अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो पहले से कवच के जरिए ड्राइवर को पता चल जाएगा। 

Published On:
Feb 20, 2024