Best Place to Visit in July 2024: किस जगह को कहते हैं भारत का स्कॉटलैंड, क्या आप यहां गए हैं

दिल्ली NCR इन दिनों गर्मी से बेहाल है। इस गर्मी से राहत पानी है तो ऐसी कई सारी किफायती जगह है जहां आप गर्मी से राहत पा सकते हैं और मौज मस्ती और आरमा के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जुलाई का महीना आने वाला है ऐसे में आप जुलाई में पांच दिन की छुट्टी लेकर कूर्ग हिल स्टेशन की सैर कर सकते हैं।

Adarsh
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 19, 2024 18:55 IST
कूर्ग हिल स्टेशन कर्नाटक

भारत का स्कॉटलैंड

यह हिल स्टेशन बेहद सुंदर है और दुनियाभर से यहां टूरिस्ट आते हैं। इस हिल स्टेशन को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है । कूर्ग हिल स्टेशन कर्नाटक में है और यहां टूरिस्टों के घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं। अगर आपको नेचर से प्यार है तो ये कूर्ग हिल स्टेशन स्वर्ग से कम नहीं है। चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन दुनियाभर के टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहां के जंगल, घाटियां और हरियाली देखकर टूरिस्ट मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बाकी दूसरे हिल स्टेशनों की तरह ही कूर्ग में भी आप पहाड़, नदियां, झरने और घाटियां देख सकते हैं। ये हिल स्टेशन चाय के बागानों के लिए फेमस है और कावेरी नदी का उद्गम स्थान है।

Also Read: स्वर्ग रूपी ये स्थान, जहां आप बारिश के मौसम में कर सकते हैं प्रस्थान

कूर्ग हिल स्टेशन कर्नाटक

अगर आप जून में नहीं घूम पा रहे हैं तो जुलाई के लिए अभी से प्लान बना लीजिए। आप जुलाई में पांच दिन की छुट्टी लेकर कूर्ग हिल स्टेशन की सैर कर सकते हैं। यह हिल स्टेशन बेहद सुंदर है और दुनियाभर से यहां टूरिस्ट आते हैं. इस हिल स्टेशन को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है क्योंकि यह बेहद सुंदर है। कूर्ग हिल स्टेशन कर्नाटक में है और यहां टूरिस्टों के घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं। प्रकृति प्रेमियों और सैलानियों के लिए कूर्ग हिल स्टेशन स्वर्ग से कम नहीं है. चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन दुनियाभर के टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. यहां के जंगल, घाटियां और हरियाली देखकर टूरिस्ट मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. बाकी अन्य हिल स्टेशनों की तरह ही कूर्ग में भी आप पहाड़, नदियां, झरने और घाटियां देख सकते हैं. यह हिल स्टेशन चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है और कावेरी नदी का उद्गम स्थान है.

Also Watch: भाग-दौड़ से दूर, इस हिल स्टेशन पर मिलेगा सुकून

कूर्ग में टूरिस्ट ओंकारेश्वर मंदिर घूम सकते हैं

कूर्ग में टूरिस्ट ओंकारेश्वर मंदिर घूम सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 1820 में बना और पुराना मंदिर है। इसके अलावा आप कूर्ग में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य की सैर कर सकते हैं। यह अभयारण्य साल 1974 में स्थापित किया गया था। इस अभयारण्य में आप कई प्रकार के जीव-जंतुओं को देख सकते हैं।

सैलानी तालकावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सैर कर सकते हैं

कूर्ग में टूरिस्ट पडी इग्गुथप्पा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर से ठीक दस साल पहले बनाया गया था। यहां सैलानी तालकावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सैर कर सकते हैं। कूर्ग में ही आप भांगंडेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कूर्ग हिल स्टेशन में आपके घूमने के लिए इतनी सारी जगहें हैं कि आप किसी एक जगह को देखकर बोर नहीं होंगे। कूर्ग हिल स्टेशन सुगंधित मसालों और कॉफी के बागानों के लिए भी मशहूर है। यहां सैलानी झरने, किले, प्राचीन मंदिर और तिब्बती बस्तियां घूम सकते हैं. कूर्ग में आप दूर तक फैले कॉफी के बागान देख सकते हैं। आप दूर तक फैले कॉफी के बागान देख सकते हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 19, 2024