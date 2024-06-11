स्वर्ग रूपी ये स्थान, जहां आप बारिश के मौसम में कर सकते हैं प्रस्थान

scorecardresearch
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 11, 2024 19:16 IST
भारत के कुछ छुपे रत्न जो वाक़ेयी बारिश के मौसम में स्वर्ग ही बन जाते हैं।
भारत के कुछ छुपे रत्न जो वाक़ेयी बारिश के मौसम में स्वर्ग ही बन जाते हैं।

जिस जगह सुकून की अनुभूति हो बस वही जगह स्वर्ग बन जाती है। ऐसे ही भारत के कुछ छुपे रत्न जो वाक़ेयी बारिश के मौसम में स्वर्ग ही बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने पर मरने के बाद स्वर्ग या जन्नत नसीब होती है मगर आज कुछ ऐसी जगहों से पर्दा उठेगा जो जीते जी धरती पर ही स्वर्ग का एहसास करा देंगी। ये कहाँ हैं, यहाँ कैसे जायें आइये जानते हैं:

1: सोनभद्र : उत्तर प्रदेश का कश्मीर जाना जाने वाला सोनभद्र अपने खूबसूरत प्रकृति के लिए तो प्रसिद्ध है ही साथ ही यहाँ बहुत से पॉवर प्लांट होने के कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ डैम भी हैं जो बरसात के समय लोगो के लिए घूमने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ये वाराणसी और मिर्ज़ापुर के पास है और यहाँ सड़क मार्ग से जाना सबसे उचित है वर्ना ज़ाया तो हवाई जहाज़ से भी सकता है और निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय  है जो जिला वाराणसी में है।
 

2: कौसानी : उत्तराखण्ड के बागेश्वर ज़िले में स्थित कौसानी एक छोटा गाँव है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और इस कारण यहाँ भीड़ कम होती है।यहाँ बारिश के मौसम में बादलों को घरों पर ही देखा जा सकता है जो एक अद्धभूत नज़ारा बन जाता है और आँखों को सुकून देता है। यहाँ पंतनगर के निकटतम हवाई अड्डा है जो 178 किलोमीटर की दूरी पर है।निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम जो 145 किमी दूर है और ये स्थान सड़क मार्ग से अच्छी सुविधा के साथ जुड़ा है।
 

3: पंचगनी : महाराष्ट्र राज्य के सतारा ज़िले में स्थित नगर है। यह पश्चिमी घाट का हिल स्टेशन है।यह महाबलेश्वर से 20 किमी, पुणे से 108 किमी और मुम्बई से 250 किमी दूर है। यहाँ पर बारिश के मौसम में मौसम अत्यधिक सुहाना हो जाता है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
 

4: कुर्ग : कर्नाटक में स्थित कूर्ग एक सुंदर स्थान है जो अपनी हरियाली, पहाड़ी इलाके और कॉफी बागानों के लिए जाना जाता है। यह भारत के कॉफी उत्पादक राज्यों में से एक में स्थित है, कॉफी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक आदर्श स्थान है।
 

5: शिलांग : ये भारत का स्कॉटलैंड जाना जाता है जो मेघालय में स्थित एक पर्वतीय स्थल एवं मेघालय की राजधानी है। यहाँ के झरने और पानी गिरते झरने भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बारिश के मौसम में यहाँ की पहाड़ियों से बहता पानी दर्शकों को लुभाता है।

6: मालशेज घाट : पुणे से क़रीब 138 किमी और मुंबई से 127 किमी दूर एक सुंदर हिल स्टेशन जैसी जगह है जहां बारिश में मौसम सुहावना हो जाता है। 
 

7: चेरापूंजी : मेघालय में स्थित चेरापूंजी अपने बरसात के लिए जाना जाता है। यहाँ साल भर बारिश होती है और बादलों को बहुत क़रीब से महसूस किया जाता है।यहाँ की सुंदर हरियाली और प्रकृति मनमोहक लगती है।
 

8: मुन्नार : केरल के इद्दुकी जिले में समुद्र स्तर से 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अविश्वसनीय, शानदार और मन को लुभाने वाला हिल स्टेशन है। मुन्नार एक मलयालम शब्द है, जिसका अर्थ तीन नदियों का संगम होता है। यहां तीन नदियां, मधुर पूजहर, नल्ला खन्नी और कुण्डाली एक ही स्थान पर मिलती हैं जो एक अलौकिक दृश्य प्रतीत होता है।

इन जगहों पर बरसात के मौसम में अपना ट्रिप प्लान कर के काम के स्ट्रेस से खुदको दूर करके सुकून के पाल बिता सकते हैं।

Jun 11, 2024