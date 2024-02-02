scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतKota में एक और छात्र ने की खुदकुशी, पंखे से लटककर दुनिया को कहा अलविदा

Kota में एक और छात्र ने की खुदकुशी, पंखे से लटककर दुनिया को कहा अलविदा

नूर मोहम्मद ने अपने ही पीजी के कमरे में पंखे से लटक कर मौत को गले लगा दिया। अब विज्ञाननगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 12 दिन में यह कोटा का तीसरा सुसाइड केस है।

Advertisement
अभिषेक सिन्हा
अभिषेक सिन्हा
New Delhi,UPDATED: Feb 2, 2024 17:52 IST
Kota में एक और छात्र ने की खुदकुशी
Kota में एक और छात्र ने की खुदकुशी

शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर Kota अब सुसाइड सिटी के नाम से बदनाम हो रही है। ताजा मामले में यहां रह कर बीटेक कर रहे छात्र ने कोटा में की खुदकुशी कर ली है। जिस छात्र ने पंखे से लटककर अपनी जिंदगी खत्म कर ली, उसका नाम Noor Mohammad बताया जा रहा हैं। 27 साल के नूर मोहम्मद के आत्महत्या कर लेने से साथ पढ़ने वाले और आस-पास के लोग हैरान है। जानकारी के मुताबिक नूर मोहम्मद Uttar Pradesh के Gonda जिले का रहने वाला था, जो काफी समय से कोटा में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। 

advertisement

Also Read: AAP और BJP के विरोध प्रदर्शन के बाद Central Delhi में ट्रैफिक जाम

पंखे से लटक कर लगाया मौत को गले

नूर मोहम्मद ने अपने ही पीजी के कमरे में पंखे से लटक कर मौत को गले लगा दिया। अब विज्ञाननगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 12 दिन में यह कोटा का तीसरा सुसाइड केस है। 27 साल के स्टूडेंट का शव फंदे से लटका मिला। उसके कमरे के बाहर टिफिन रखा होने पर घटना का पता चला। फिलहाल सुसाइड के कारण का पता नहीं चला है। विज्ञान नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Feb 2, 2024