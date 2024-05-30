scorecardresearch
Anant-Radhika Marriage Card: कैसा है अनंत और राधिका के शादी का निमंत्रण, दिखने में है कुछ ख़ास

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 30, 2024 15:07 IST
अनंत और राधिका के शादी का निमंत्रण पत्र
अनंत और राधिका के शादी का निमंत्रण पत्र आ गया है, ये पत्र देखने में लाल रंग का है जिसके चारों किनारों पर गोल्डन रंग का बॉर्डर है जिसमें देवी देवताओं के चित्र बने नज़र आ रहें हैं।पत्र के सबसे ऊपर और गोल्डन बॉर्डर के नीचे दो पंक्ति का विष्णु जी का संस्कृत श्लोक लिखा है और उसी के ठीक नीचे तिलक के रूप में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की हाथ जोड़ते तस्वीर है। इसी के बाद घर के बुजुर्गों के नाम है,पत्र में विवाह की जानकारी लिखी है कि शुभ विवाह 12 जुलाई को है जिसमें भारतीय पोशाक ड्रेस कोड है, 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद है और 14 जुलाई को मंगल उत्सव जिसमें अलग अलग तरह के भारतीय पोशाकों को ड्रेस कोड के तौर पर सुनिश्चित किया गया है। बता दें कि ये शुभ विवाह जिओ वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में आयोजित होगा।अंत में परिवार वालों व बच्चों का नाम लिख एक ईमेल आईडी के साथ फ़ोन नंबर लिख निमंत्रण पत्र बनाया गया है। 

अनंत और राधिका का प्री वेडिंग समारोह

इसी साल मार्च 2024 में अनंत और राधिका का प्री वेडिंग समारोह जामनगर,गुजरात  में हुआ जिसमें क़रीब ₹1300 करोड़ का खर्चा हुआ और उस समारोह ने सबको अपना दीवाना बना दिया क्योंकि प्री वेडिंग में न सिर्फ़ बॉलीवुड बल्कि देशभर के जाने-माने कलाकारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जिसके वजह से सभी को बस प्री वेडिंग के बाद शादी का इंतज़ार बढ़ गया कि अगर प्री वेडिंग सेरेमनी इतनी शानदार तरीक़े से आयोजित की गई तो शादी में क्या धमाल मचाया जाएगा। जामनगर में समारोह आयोजित इसलिए किया गया था क्योंकि वहीं पर अनंत और राधिका का बचपन गुजरा था जिस कारण उस जगह से उनकी पुरानी यादें जुड़ी हैं।

अनंत और राधिका का प्री वेडिंग का दूसरा समारोह

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के तीन बच्चे हैं। ईशा और आकाश जुड़वा हैं तो वही अनंत घर के सबसे छोटे बेटे हैं।ईशा और आकाश की शादी 2018 और 2019 में हुई थी जिसने सभी को हक्का-बक्का कर दिया था। कपड़ों से लेकर गहनों तक और मंडप के साज-सज्जा से ले कर अतिथिओं के आगमन तक हर छोटी-बड़ी चीज़ बड़ी बारीकी से की जाती है जिस कारण सभी कुछ बहुत ही खूबसूरत लगता है।हाल ही में आकाश और श्लोका की बेटी वेदा का पहला जन्मदिन है जिसे अंबानी परिवार एक क्रूज में मनाने वाला है जिसमें बॉलीवुड के काफ़ी हस्ती शिरकत करते नज़र आयेंगे तो वहीं लोगो का मानना है कि ये पार्टी अनंत और राधिका का प्री वेडिंग का दूसरा समारोह है। 

अनंत और राधिका के शादी का निमंत्रण पत्र

इन्हीं अटकलों के बीच आ चुका है अनंत और राधिका के शादी का निमंत्रण पत्र। बता दें कि ये पत्र देखने में लाल रंग का है जिसके चारों किनारों पर गोल्डन रंग का बॉर्डर है जिसमें  देवी देवताओं के चित्र बने नज़र आ रहें हैं।पत्र के सबसे ऊपर और गोल्डन बॉर्डर के नीचे दो पंक्ति का विष्णु जी का संस्कृत श्लोक लिखा है और उसी के ठीक नीचे तिलक के रूप में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की हाथ जोड़ते तस्वीर है। इसी के बाद घर के बुजुर्गों के नाम है,पत्र में विवाह की जानकारी लिखी है कि शुभ विवाह 12 जुलाई को है जिसमें भारतीय पोशाक ड्रेस कोड है, 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद है और 14 जुलाई को मंगल उत्सव जिसमें अलग अलग तरह के भारतीय पोशाकों को ड्रेस कोड के तौर पर सुनिश्चित किया गया है। बता दें कि ये शुभ विवाह जिओ वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में आयोजित होगा।अंत में परिवार वालों व बच्चों का नाम लिख एक ईमेल आईडी के साथ फ़ोन नंबर लिख निमंत्रण पत्र बनाया गया है। वाक़ेई देखना होगा कि हर बार की तरीक़े इस बार क्या नया होने वाला है इस शादी में। कितना होगा इस शादी का खर्च, कौन से डिज़ाइनर बनेंगे महफ़िल की शान, बॉलीवुड और देश भर से कौन कौन होगा इस शुभ विवाह में आमंत्रित? जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।

May 30, 2024