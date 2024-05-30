स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक Elon Musk एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। वे फ्रांसीसी अरबपति और लुई वितॉ मोएट हेनेसी (LVMH) के CEO बर्नार्ड अरनॉल्ट और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। मस्क की नेटवर्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप x.AI के कारण बढ़ी है, जिसने $18 बिलियन (1.50 लाख करोड़ रुपए) के प्री-मनी वैल्यूएशन पर $6 बिलियन (50 हजार करोड़ रुपए) जुटाए हैं। इलॉन मस्क ने 9 मार्च 2023 को इस AI कंपनी को बनाया था।

advertisement

Also Read: Paytm में हिस्सेदारी खरीद रहे है Gautam Adani ? पढ़िए क्या है सच्चाई !

पहले से तीसरे नंबर पर पहुंचे बर्नार्ड अरनॉल्ट

फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स लिस्ट के अनुसार, इलॉन मस्क की नेटवर्थ 209.7 बिलियन डॉलर (करीब 17.48 लाख करोड़ रुपए) है, जबकि बर्नार्ड अरनॉल्ट की नेटवर्थ अब 200.7 बिलियन डॉलर (करीब 16.61 लाख करोड़ रुपए) है। 4 महीने से नंबर वन पर चल रहे अरनॉल्ट अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं, जेफ बेजोस करीब 16.73 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

Also Watch: BitCoin: रॉकेट बन गई BitCoin, क्या आपने लगाया है पैसा?

भारत का कोई भी बिलेनियर टॉप टेन में नहीं

भारत का कोई भी बिलेनियर इस लिस्ट में टॉप टेन में शामिल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 113.5 बिलियन डॉलर (करीब 9.46 लाख करोड़ रुपए) की नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर हैं। वहीं गौतम अडाणी लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं। उनकी नेटवर्थ 86.3 बिलियन डॉलर (7.19 लाख करोड़ रुपए) है।