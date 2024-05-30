scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारअमीर व्यक्तियों की सूची में फिर टॉप पर पहुंचे Elon Musk, लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर

अमीर व्यक्तियों की सूची में फिर टॉप पर पहुंचे Elon Musk, लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर

भारत का कोई भी बिलेनियर इस लिस्ट में टॉप टेन में शामिल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 113.5 बिलियन डॉलर (करीब 9.46 लाख करोड़ रुपए) की नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर हैं। वहीं गौतम अडाणी लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं। उनकी नेटवर्थ 86.3 बिलियन डॉलर (7.19 लाख करोड़ रुपए) है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 30, 2024 11:19 IST
स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक Elon Musk
स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक Elon Musk

स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक Elon Musk एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। वे फ्रांसीसी अरबपति और लुई वितॉ मोएट हेनेसी (LVMH) के CEO बर्नार्ड अरनॉल्ट और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। मस्क की नेटवर्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप x.AI के कारण बढ़ी है, जिसने $18 बिलियन (1.50 लाख करोड़ रुपए) के प्री-मनी वैल्यूएशन पर $6 बिलियन (50 हजार करोड़ रुपए) जुटाए हैं। इलॉन मस्क ने 9 मार्च 2023 को इस AI कंपनी को बनाया था।

advertisement

Also Read: Paytm में हिस्सेदारी खरीद रहे है Gautam Adani ? पढ़िए क्या है सच्चाई !

पहले से तीसरे नंबर पर पहुंचे बर्नार्ड अरनॉल्ट

फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स लिस्ट के अनुसार, इलॉन मस्क की नेटवर्थ 209.7 बिलियन डॉलर (करीब 17.48 लाख करोड़ रुपए) है, जबकि बर्नार्ड अरनॉल्ट की नेटवर्थ अब 200.7 बिलियन डॉलर (करीब 16.61 लाख करोड़ रुपए) है। 4 महीने से नंबर वन पर चल रहे अरनॉल्ट अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं, जेफ बेजोस करीब 16.73 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

Also Watch: BitCoin: रॉकेट बन गई BitCoin, क्या आपने लगाया है पैसा?

भारत का कोई भी बिलेनियर टॉप टेन में नहीं

भारत का कोई भी बिलेनियर इस लिस्ट में टॉप टेन में शामिल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 113.5 बिलियन डॉलर (करीब 9.46 लाख करोड़ रुपए) की नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर हैं। वहीं गौतम अडाणी लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं। उनकी नेटवर्थ 86.3 बिलियन डॉलर (7.19 लाख करोड़ रुपए) है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 30, 2024