अपर सर्किट पर बंद हुआ इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! 1 महीने में दिया 120% का मल्टीबैगर रिटर्न - Details

अपर सर्किट पर बंद हुआ इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! 1 महीने में दिया 120% का मल्टीबैगर रिटर्न - Details

कंपनी ने अपने मेंबर्स से रिमोट ई-वोटिंग और पोस्टल बैलट के जरिए कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मांगी है। इन प्रस्तावों में बोनस शेयर जारी करना, स्टॉक स्प्लिट करना, अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना और A-1 सुरेजा इंडस्ट्रीज में निवेश करना शामिल है। ई-वोटिंग और पोस्टल बैलेट की शुरुआत 22 नवंबर 2025 से हुई है जो 21 दिसंबर 2025 को बंद होगी।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi, Nov 24, 2025 17:00 IST

सोमवार को A-1 Ltd का शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ। स्टॉक आज बीएसई पर 110.30 रुपये चढ़कर 2317.25 रुपये पर बंद हुआ है। यह कंपनी केमिकल ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स के काम में लगी हुई है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,664.84 करोड़ रुपये का है।

बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट

कंपनी के मुताबिक, बोर्ड ने 14 नवंबर की बैठक में 3:1 बोनस इश्यू और 10:1 स्टॉक स्प्लिट पर सहमति दी। इसके तहत कंपनी एक इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹10) को 10 इक्विटी शेयरों (फेस वैल्यू ₹1) में तोड़ेगी।

A-1 अपनी सब्सिडियरी कंपनी A-1 सुरेजा इंडस्ट्रीज के विस्तार पर भी काम कर रही है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों और क्लीन मोबिलिटी से जुड़े मैन्यूफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट प्रोडक्शन, R&D और स्मार्ट चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में अवसर तलाश रही है। अक्टूबर 2025 में A-1 ने सुरेजा इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 45% से बढ़ाकर 51% कर दी थी, जिससे वह A-1 Ltd की पूर्ण सहायक कंपनी बन गई। यह कदम बैटरी-ऑपरेटेड टू-व्हीलर सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी को मजबूत करता है।

 

अधिकृत शेयर पूंजी (Authorised Share Capital) बढ़ाना

कंपनी अपने अधिकृत शेयर पूंजी को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 46 करोड़ रुपये करना चाहती है। 

हाल ही में मॉरीशस की मिनर्वा वेंचर्स फंड ने 7 नवंबर 2025 को ए-1 लिमिटेड के 66,500 शेयर खरीदे। बीएसई पर उपलब्ध बल्क डील डेटा के मुताबिक, ये शेयर 1,655.45 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे गए। यह डील ओपन मार्केट से की गई थी और इस डील की कुल कीमत लगभग 11 करोड़ रुपये रही।

मल्टीबैगर रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 27 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 120 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 250 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 325 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Gaurav
Gaurav
Nov 24, 2025
Nov 24, 2025