क्या Paytm में हिस्सेदारी खरीद रहे है Gautam Adani ? पढ़िए क्या है सच्चाई !

शेयर मार्केट में लगातार चौथे दिन गिरावट दिखने को मिल रही है। बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm के शेयरों में काफी तेजी आई हुई है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी One 97 Communications का शेयर बाजार खुलते ही 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Gautam Adani पेटीएम में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में हैं। इससे कंपनी का शेयर BSE पर बाजार खुलते ही 5% तेजी के साथ 359 रुपये पर पहुंच गया। अगर आप एक दिन पहले देखें तो कंपनी का शेयर मंगलवार को 342 रुपये पर बंद हुआ था।

PAYTM के शेयरों में तेजी आई क्यों?

अब सवाल उठता है कि PAYTM के शेयरों में तेजी आई क्यों? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि देश के अरबपति गौतम अदाणी, पेटीएम की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद पेटीएम के शेयरों में तेजी देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी, पेटीएम में निवेश के लिए वेस्ट एशिया के कुछ फंड्स से भी बातचीत कर रहे हैं। अब इस खबर में सच्चाई क्या है, आइये जानते हैं।

लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें बता दें कि RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की कुछ एक्टिविटीज पर 15 मार्च से रोक लगा दी थी। मार्च तिमाही में पेटीएम का घाटा 550 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल समान तिमाही में उसे 169 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

वन 97 कम्युनिकेशंस के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने इसकी शुरुआत 2007 में की थी। पेटीएम की शुरुआत रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी। कंपनी ने अपना पेमेंट और मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन आरबीआई ने हाल में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की एक्टिविटीज पर रोक लगा दी थी। विजय शेखर शर्मा की 97 वन कम्युनिकेशंस में 9.10 फीसदी हिस्सेदारी है। साथ ही विदेशी एंटिटी Resilient Asset Management के जरिए भी उनकी कंपनी में 10 फीसदी हिस्सेदारी है। पेटीएम का IPO 2021 में आया था और इसके लिए इश्यू प्राइस 2150 रुपये था। लेकिन यह शेयर कभी भी इसके आसपास नहीं पहुंच पाया। इसका 52 हफ्ते का टॉप 998 रुपये और न्यूनतम स्तर 310 रुपये है। अब आते हैं खबर पर, तो मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने अहमदाबाद में गौतम अडानी से मुलाकात की।

पेटीएम ने एक्सचेंजेज को बताया कि रिपोर्ट अफवाह है

तो पेटीएम ने एक्सचेंजेज को बताया कि यह रिपोर्ट अफवाह है और कंपनी इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर रही है। पेटीएम ने कहा, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मीडिया में आई रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। कंपनी इस बारे में किसी के साथ कोई चर्चा नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप की ओर से स्थिति साफ की गई है। अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की अफवाह पूरी तरह से आधारहीन है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।