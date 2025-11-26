बोर्ड मीटिंग से पहले उछला इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! FCCB के जरिए 50 मिलियन डॉलर जुटाने का है टारगेट

Stock in Focus: एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन देने वाली स्मॉल कैप, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज (Share India Securities) का स्टॉक आज हरे निशान पर बंद हुआ। कंपनी का शेयर बीएसई पर

इस तेजी के पीछे कंपनी द्वारा की गई एक बड़ी घोषणा है। दरअसल बीते मंगलवार को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग अगले महीने होने वाली है, जिसमें विदेशी मुद्रा बॉन्ड (Foreign Currency Bonds) के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा और उसे मंजूरी दी जाएगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस दिन होगी बोर्ड मीटिंग

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि फंड रेजिंग पर विचार और मंजूरी देने के लिए बोर्ड मेंबर्स बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को बैठक करेंगे।

कंपनी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (Foreign Currency Convertible Bonds - FCCB) को एक या एक से अधिक फेज में $50 मिलियन तक जुटाने की योजना बना रही है।

फंड जुटाने के इस डील को पूरा करने के लिए कंपनी मर्चेंट बैंकरों, अंडरराइटरों, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, ट्रस्टी, बैंकरों और वकीलों सहित अन्य को भी नियुक्त करेगी।

Share India Securities Q2 FY26 Results

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% घटकर ₹93.22 करोड़ रह गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹124.26 करोड़ था। वहीं, इसके कोर ऑपरेशंस से होने वाली आय भी 24.6% घटकर ₹340.95 करोड़ पर आ गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह ₹452.75 करोड़ थी।

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के बारे में

यह कंपनी एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading) सॉल्यूशन प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ग्राहकों को सेवा दे रही है। कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मुख्य रूप से HNI (High Net-worth Individuals) यानी अमीर निवेशकों को सेवाएं दी हैं, लेकिन अब कंपनी का फोकस रिटेल सेगमेंट में मजबूत बनने का है।