इस कंस्ट्रक्शन स्टॉक में आज फिर तेजी! जानिए क्या है ट्रिगर - स्टॉक ने 5 सला में 600% का रिटर्न

Stock in Focus: स्मॉल कैप कंस्ट्रक्शन स्टॉक, मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (Man Infraconstruction Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:15 बजे तक कंपनी के 33,328 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,005.46 करोड़ रुपये है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सुबह 11:38 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.20% या 1.47 रुपये चढ़कर 123.86 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 1.18% या 1.45 रुपये चढ़कर 124 रुपये पर कारोबार कर रहा था। BSE Analytics के मुताबिक पिछले 5 साल में इस शेयर ने 594 प्रतिशत यानी करीब 600 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

क्या है ट्रिगर?

हाल ही में कंपनी ने बताया था कि उसके प्रमोटर ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 62.32% कर ली। कंपनी के प्रोमोटर्स ने अतिरिक्त 0.02% स्टेक खरीदा है।

Man Infraconstruction Q2 FY26 Results

हाल ही में कंपनी ने अपने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजों को जारी करते हुए बताया था कि Q2 FY26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 27.27% बढ़कर ₹60.01 करोड़ रहा, जबकि राजस्व 28% घटकर ₹148.75 करोड़ रहा।

सितंबर 2025 तिमाही में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹78.06 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 23.9% की वृद्धि है। कंपनी का EBITDA 32.61% बढ़कर ₹36.6 करोड़ रहा। हालांकि EBITDA मार्जिन 12% से घटकर 24.6% पर आया।

कंपनी ने तिमाही में कुल खर्च 43.74% घटाकर ₹116.93 करोड़ किया। इसके बावजूद कच्चे माल की लागत ₹51.41 करोड़ रही, जिसमें 28.27% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कर्मचारी खर्च ₹16.61 करोड़ रहा, जो 9.42% बढ़ा।

सेगमेंट के लिहाज से रियल एस्टेट राजस्व ₹86.42 करोड़ रहा, जिसमें 44.15% की गिरावट हुई। EPC सेगमेंट का राजस्व ₹63.09 करोड़ रहा, जो 16.89% कम है। कंपनी ने Q2FY26 में ₹183 करोड़ और H1FY26 में ₹417 करोड़ की कलेक्शंस दर्ज कीं।

हाफ-ईयर आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 10.1% गिरकर ₹118.33 करोड़ रहा, जबकि ऑपरेटिंग राजस्व 42.01% घटकर ₹331.65 करोड़ पर आ गया।

Man Infraconstruction के बारे में

यह कंपनी मुख्य रूप से सड़कें, पुल, पोर्ट, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है।

Man Infraconstruction ने कई बड़े सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। खासकर मुंबई और गुजरात के पोर्ट और हाइवे प्रोजेक्ट्स में इसका नाम जाना-पहचाना है। इसके अलावा कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर में भी हाथ आजमाया है और कई रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हैं।

