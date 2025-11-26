बाजार में ताबड़तोड़ तेजी के बीच 8% से ज्यादा उछला ₹50 से कम वाला ये शेयर! हाल ही में मिला है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

Hazoor Multi Projects Share: बुधवार को शेयर बाजार में जारी ताबड़तोड़ रैली के बीच, 855.96 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) के शेयर भी 8 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 3:20 बजे तक बीएसई पर 8.05% या 2.78 रुपये चढ़कर 37.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 3:17 बजे तक कंपनी के 26,84,325 (26 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

हाल ही में NHAI से मिला है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

कंपनी ने हाल ही में एक फाइलिंग में बताया था कि उसे NHAI से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। NHAI ने हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स को रांपुरा टोल प्लाजा (किमी 23.300, NH 548B - विजयपुर से संकेश्वर सेक्शन) पर यूजर फी/टोल कलेक्शन एजेंसी के संचालन का काम सौंपा है। यह काम 2/4 लेन रोड (पेव्ड शोल्डर सहित) किमी 0/000 से किमी 79/700 तक फैला है।

इसके साथ ही कंपनी को टोल प्लाजा के पास स्थित टॉयलेट ब्लॉक की देखभाल, मेंटेनेंस और जरूरी चीजों की भरपाई की जिम्मेदारी भी मिलेगी।

यह पूरा प्रोजेक्ट ₹13.87 करोड़ का है और यह कॉन्ट्रैक्ट ई-टेंडर के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर मिला है। कंपनी ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा और हाईवे मैनेजमेंट में उनकी उपस्थिति को आगे बढ़ाएगा।

Hazoor Multi Projects Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 33.30% गिरकर ₹102.11 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹153.08 करोड़ थी। कंपनी ने बताया कि उसे इस बार ₹9.93 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹11.02 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

Q2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 11.86% से गिरकर -3.86% पर आ गया। PBDT ₹16.37 करोड़ के मुनाफे से घटकर ₹9.65 करोड़ के घाटे में बदला, जबकि PBT भी ₹14.77 करोड़ के प्रॉफिट से ₹11.05 करोड़ के नुकसान में चला गया।