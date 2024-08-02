Air India ने जारी की जरूरी सूचना: 8 अगस्त तक तेल अवीव की सभी फ्लाइट्स सस्पेंड

scorecardresearch
Tata Group एयरलाइन कंपनी, एयर इंडिया, ने अपने यात्रियों के लिए सूचना जारी की है। कंपनी ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह घोषणा की कि मिडल ईस्ट में जारी संकट के बीच इजरायल के तेल अवीव से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 8 अगस्त तक सस्पेंड कर दिया है।

Adarsh Garg
New Delhi ,UPDATED: Aug 2, 2024 17:25 IST
Tata Group एयरलाइन कंपनी, एयर इंडिया, ने अपने यात्रियों के लिए  सूचना जारी की है। कंपनी ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह घोषणा की कि मिडल ईस्ट में जारी संकट के बीच इजरायल के तेल अवीव से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 8 अगस्त तक सस्पेंड कर दिया है। एयर इंडिया ने तेल अवीव की उड़ानों को तत्काल प्रभाव के चलते रद्द करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे को कारण मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की गंभीर स्थिति बताया गया ह। एयर इंडिया ने इस सूचना के साथ यात्रियों को आश्वस्त किया है कि वे स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उनके सुरक्षा की प्राथमिकता पहले मिलेगी।

Also Read: हमास चीफ के बाद नंबर टू भी मारा गया, अब बचा सिर्फ सिनवार

 

यात्रियों के लिए सहायता के लिए विषेश व्यवस्था 

Air India ने इस संकट के दौरान प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की है। साथ ही कंपनी ने अपने संपर्क केंद्र के दो फोन नंबर- 011-69329333 और 011-69329999 को 24x7 उपलब्ध कर दिया है। यात्रियों को पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर छूट भी प्रदान की जा रही है।

एयर इडिया के आधिकारिक बयान

एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा, कि "मध्य पूर्व में चल रही स्थिति को देखते हुए, हमने 08 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से आने-जाने वाली उड़ानों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और इस दौरान कन्फर्म बुकिंग वाले यात्रियों के लिए आवश्यक सहायता को भी प्रदान कर रहे हैं।

मिडल-ईस्ट में बिगड़े हालात

संबंधित घटनाओं के बारे में बताएं तो, 31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हनियेह की हत्या के बाद मिडल ईस्ट में स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। इस दौरान ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुई इस हत्या को हमास ने इजराइल के हवाई हमले से जोड़ा है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति को और भी अस्थिर बना दिया है, जिसके कारण एयर इंडिया ने तेल अवीव की उड़ानों को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। साथ ही यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करने से पहले एयर इंडिया के संपर्क केंद्र से संपर्क करें और अपनी यात्रा की स्थिति की पुष्टि करें।

