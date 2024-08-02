हमास चीफ के बाद नंबर टू भी मारा गया, अब बचा सिर्फ सिनवार

इज़रायली सेना ने हमास के नंबर टू मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को मार गिराया है। बताया जा रहा है इज़रायली सेना द्रारा गाजा के खान यूनिट में 13 जुलाई को फाइटर जेट से किए गए हमले में उसे मार गिराया गया है।

मोहम्मद दाइफ की मौत

मोहम्मद दाइफ की मौत की खबर काफी पहले से तो थी, पर आज जाकर मौत कि पुष्टी की गई। हमले में बड़ी भूमिका निभाने वाले 3 बडे लीडर थे जिन्होंने इजराइल हमले में मुख्य रूप से शामिल थे। इनमें हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानियेह, गाजा का चीफ याह्या सिनवार और मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ शामिल थे। मोहम्मद और इस्माइल हानियेह की मौत के बाद अब हमास में याहया सिनवार ही सबसे बड़ा नेता है जो बार-बार इजरायली हमले में बच जाता है।इजराइली सेना को टाइफ को मारने की कोशिश में 8वी बार में सफलता मिली है हालंकि हमास की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नही आया है, पर इरान में अभी खतरे मड़रा रहा है।

इज़रायल के रक्षा मंत्री

इज़रायल के रक्षा मंत्री योव गैलंट ने मौत की पुष्टी करते हुए गाजा में आतंकवाद समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा महत्तवपूर्ण कदम बताया। 13 जुलाई को इज़रायली सेना ने गाजा के ओसामा बिन लादेन को एयरस्ट्राइक में मार गिराने की दावा किया, लेकिन हमास ने इसे गलत करार दिया। रक्षा मंत्री गैलंट ने तस्वीर को काले मार्कर से क्रॉस करते हुए एक पोस्ट में बताया कि, जिसमें आतंकवोदियों को सरेडर करने या मौत का सामना करने की चेतावनी दी गई है।