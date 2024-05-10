एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुक्रवार को 75 उड़ानें रद्द कीं, रविवार तक होंगे हालात ठीक

Air India Express ने शुक्रवार को केबिन क्रू की कमी के कारण करीब 75 उड़ानें रद्द कर दीं और रविवार तक परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने कहा, एक दिन पहले केबिन क्रू के एक वर्ग ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण परिचालन व्यवधान हुआ था। अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि उड़ान रद्द होने और यात्रियों को मुआवजे के कारण होने वाले राजस्व का नुकसान लगभग 30 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

170 से अधिक उड़ानें रद्द

मंगलवार रात से केबिन क्रू के एक वर्ग की हड़ताल के कारण 170 से अधिक उड़ानें रद्द हो गईं, जिसे गुरुवार शाम को वापस ले लिया गया और एयरलाइन ने 25 हड़ताली केबिन क्रू को जारी किए गए समाप्ति पत्र भी वापस ले लिए। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार के लिए करीब 75 उड़ानें रद्द की गई हैं और गुरुवार को यह संख्या 100 से कम है टाटा समूह की एयरलाइन, जो प्रतिदिन लगभग 380 उड़ानें संचालित करती है, ने व्यवधानों को कम करने के प्रयासों के तहत हड़ताल के मद्देनजर परिचालन में कटौती की है।

एयरलाइन

मंगलवार रात से, एयरलाइन ने 260 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। औसतन, एयरलाइन प्रतिदिन 120 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और 260 घरेलू सेवाएं संचालित करती है, जबकि कुछ दिनों में कम उड़ानें होती हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हड़ताल पर गए केबिन क्रू वापस आ रहे हैं और एयरलाइन उन्हें मेडिकल चेकअप और फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है, जो उन्हें काम पर लौटने से पहले आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

अधिकारी ने यह भी कहा कि अधिकांश अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शाम के समय होती हैं और अधिक केबिन क्रू की उपलब्धता के साथ शुक्रवार से उस मोर्चे पर परिचालन बेहतर होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि परिचालन धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है और रविवार तक सामान्य होने की उम्मीद है। गुरुवार को हड़ताल वापस लेने के बाद, एयरलाइन ने कहा था कि वह उड़ान अनुसूची को तेजी से बहाल करने में मदद करेगी और उड़ान व्यवधानों से प्रभावित यात्रियों से माफी भी मांगी। कई केबिन क्रू सदस्यों ने एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन और कर्मचारियों के साथ व्यवहार में समानता की कमी के विरोध में बीमार होने की सूचना दी थी।