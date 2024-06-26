नोएडा और गाज़ियाबाद के बीच बनने जा रहा नया एक्सप्रेसवे

scorecardresearch
नोएडा और ग़ाज़ियाबाद के बीच से गुज़रने वालों के लिए एहम ख़बर। जो लोग नोएडा और ग़ाज़ियाबाद के रास्ते होकर जाते थे और जाम में फँस कर परेशान होते थे, अब उनकी परेशानियाँ कम हो जायेंगी और कहें तो ख़त्म हो जायेंगी।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
NEW DELHI,UPDATED: Jun 26, 2024 13:29 IST
नोएडा और ग़ाज़ियाबाद के बीच से गुज़रने वालों के लिए एहम ख़बर। जो लोग नोएडा और ग़ाज़ियाबाद के रास्ते होकर जाते थे और जाम में फँस कर परेशान होते थे, अब उनकी परेशानियाँ कम हो जायेंगी और कहें तो ख़त्म हो जायेंगी। 

एडा और ग़ाज़ियाबाद नया एक्सप्रेसवे

नोएडा और ग़ाज़ियाबाद को मिलने जा रहा है नया एक्सप्रेसवे जो यात्रियों के सफ़र को सुहाना और जाममुक्त बना देगा। इस नये एक्सप्रेसवे का नाम होगा FNG जो कि तीन बड़े शहरों को आपस में जोड़ देगा और आये दिन हो रहे यातायात के जाम को रोकने में भी मदद करेगा। ये तीन बड़े शहर हैं फ़रीदाबाद, नोएडा और ग़ाज़ियाबाद और इन्ही शहरों के पहले अक्षर को लेकर बना है इस एक्सप्रेसवे का नाम।  इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से ना सिर्फ़ यातायात पर नियंत्रण पाया जा सकता है बल्कि फ़रीदाबाद और ग़ाज़ियाबाद के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी और आने-जाने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। जो व्यापारी, कारोबारी हैं उन्हें भी अपने सामान को लाने-जाने में भी आसानी होगी। 

फ़रीदाबाद और ग़ाज़ियाबाद के बीच अब दूरी कम

अब एक्सप्रेसवे बनने के बाद फ़रीदाबाद और ग़ाज़ियाबाद के बीच की दूरी जहां कम हो जाएगी वहीं इनके बीच एक बेहतर कनेक्टिवटी भी बनेगी। जो फ़रीदाबाद के लोगों को ग़ाज़ियाबाद से जोड़ देगी। बता दें कि FNG से आने वाले वाहन सीधा NH9 के मार्ग से जुड़ जाएँगे क्योंकि नोएडा के NH9 पर छिजारसी कट तक ये सड़क को तैयार किया जा रहा है। 

एक्सप्रेसवे सुविधाजनक साबित

फ़रीदाबाद अपने बड़े उद्योग व्यवस्था के लिए जाना जाता है और इस एक्सप्रेसवे से जाम से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ ही ग़ाज़ियाबाद के छोटे व्यापारी अपना सामान आसानी से फ़रीदाबाद भेज पायेंगे।साथ ही दोनों ही जगह फ़रीदाबाद और ग़ाज़ियाबाद में रहने के लिए अच्छे विकल्प हैं और इस एक्सप्रेसवे से लोग अब उन फ्लैटन और घर में भी निवेश कर पायेंगे साथ ही नोएडा, ग़ाज़ियाबाद और फ़रीदाबाद में बने हैं कॉलेज जिनमें हज़ारों के तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। ये एक्सप्रेस उन बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए सुविधाजनक साबित होगा।

