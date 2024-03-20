99% शिक्षक पारंपरिक तरीकों की तुलना में काइनेस्थेटिक लर्निंग को प्राथमिकता देते हैं - निश्चल सर्वेक्षण

Nischals Smart Learning Solutions ने एक शिक्षक कार्यशाला की सुविधा के बाद एक अंतर-जिला सर्वेक्षण किया, जिसमें 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सर्वेक्षण का लक्ष्य व्यावहारिक सीखने की पद्धतियों की प्रभावशीलता के महत्व का आकलन करना था। 99% से अधिक शिक्षकों का मानना है कि गतिज शिक्षण छात्रों के लिए शिक्षा को समृद्ध कर सकता है।

Nischals Smart Learning Solutions K-12

Nischals Smart Learning Solutions K-12 सेगमेंट में अग्रणी, जो काइनेस्टेटिक और इमर्सिव टेक्नोलॉजी-आधारित शिक्षण समाधानों के माध्यम से शिक्षा में क्रांति ला रहा है। एक हालिया सर्वेक्षण में घोषणा की कि 99% शिक्षक पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोगात्मक शिक्षण दृष्टिकोण पसंद करते हैं। यह सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल और कडपा जिलों में शिक्षकों की कार्यशाला के साथ-साथ 183 स्कूलों के 600 प्रतिभागियों के साथ आयोजित एक सक्रिय पहल थी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषयों में गहन शिक्षण अनुभवों के लिए 3D इंटरैक्टिव तकनीक को नियोजित करने के लिए शिक्षकों की ग्रहणशीलता का आकलन करना था। काइनेस्थेटिक और इमर्सिव लर्निंग पर जोर देते हुए, इस गतिविधि में शिक्षकों ने सिद्धांत को जीवन में इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन से जोड़ने के लिए पोर्टेबल माइक्रो-स्केल प्रयोगशालाओं का उपयोग किया। एक व्यापक फीडबैक तंत्र ने कार्यशाला के प्रभाव का आकलन किया, जिसमें विभिन्न पैरामीटर विशेष रूप से व्यावहारिक सीखने की पद्धतियों की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सर्वेक्षण में शिक्षकों की काइनेस्थेटिक शिक्षण विधियों के प्रति प्रबल प्राथमिकता पर प्रकाश डाला गया।

जिले द्वारा मुख्य निष्कर्ष:

कुरनूल जिला -

- कुरनूल जिले के 43% शिक्षक व्यावहारिक शिक्षा का समर्थन करते हैं और इसे 'उत्कृष्ट' मानते हैं, जो वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग के माध्यम से वैचारिक स्पष्टता बढ़ाने में इसकी प्रभावकारिता पर प्रकाश डालता है। 55% ने शिक्षा वितरण में कार्यशाला के महत्व को पहचाना और इसे 'अच्छा' दर्जा दिया, जो व्यावहारिक और काइनेस्थेटिक शिक्षण विधियों के प्रति एक मजबूत झुकाव का संकेत देता है। 2% ने इसे 'औसत' रेटिंग दी और विभिन्न शिक्षण प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुधार के संभावित क्षेत्रों का सुझाव दिया।

कडपा जिला -

52% शिक्षकों ने कार्यशाला को 'उत्कृष्ट' दर्जा दिया, जो उल्लेखनीय स्तर की संतुष्टि को दर्शाता है। 48% ने इसे 'अच्छा' दर्जा दिया, जो जिले के भीतर शैक्षिक प्रथाओं को बढ़ाने में इसकी प्रभावशीलता की व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है।

जिलों के डेटा

दोनों जिलों के डेटा को मिलाकर, जहां "उत्कृष्ट" और "अच्छी" रेटिंग अनुमोदन का संकेत देती है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 99% शिक्षक शिक्षण के पारंपरिक तरीकों की तुलना में अनुभवात्मक शिक्षण विधियों में विश्वास करते हैं, जो छात्रों के लिए इसके मूल्य को पहचानते हैं।

निश्चल्स के संस्थापक Nischal Narayanam

प्रयोगात्मक शिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए, निश्चल्स के संस्थापक Nischal Narayanam कहते हैं, “जिस तरह से शिक्षा प्रदान की जाती है वह छात्रों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। हमें यह जानकर खुशी हुई कि शिक्षकों ने काइनेस्थेटिक शिक्षण विधियों को पारंपरिक तरीकों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी पाया है। यह नवीन और आकर्षक शिक्षण अनुभवों को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जो शिक्षकों और छात्रों दोनों को सशक्त बनाता है। इसके अलावा, यह बेहतर कल के लिए शिक्षकों को सशक्त और सुसज्जित करके सीखने से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप भी है।" भारत में 15 लाख से अधिक स्कूलों में वित्तीय और ढांचागत बाधाओं के कारण उचित प्रयोगशालाओं का अभाव है, जो अंततः व्यावहारिक और तार्किक सोच और तर्क के मामले में छात्रों के विकास को प्रभावित कर रहा है। बाल मनोवैज्ञानिकों के शोध के अनुसार, बच्चे 50% सुनकर, 80% देखकर और 100% करके समझते हैं। हालाँकि, बुनियादी ढाँचे की कमी, बजट और शिक्षण के अपरंपरागत तरीकों से अनभिज्ञ शिक्षकों के कारण भारत के 90% स्कूलों के लिए सीखना-दर-करना एक चुनौती बनी हुई है। सर्वेक्षण, हालांकि शिक्षकों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया, छात्रों के कौशल विकास पर केंद्रित है।

सर्वेक्षण

सर्वेक्षण चार प्रतिष्ठित संस्थानों अर्थात् सरकार में आयोजित किया गया था। गर्ल्स हाई स्कूल, बी-कैंप, कुरनूल; श्री. चैतन्य हाई स्कूल, अडोनी; एस.पी.जी. हाई स्कूल, नंद्याला; और सेक्रेड हार्ट पास्टरल सेंटर, कडपा में 183 स्कूलों के 600 प्रतिभागियों के साथ। प्रतिष्ठित स्थानीय सरकारी अधिकारियों और राज्य परियोजना निदेशक ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और शैक्षिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने में पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। यह सर्वेक्षण हमारे देश में शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए काइनेस्थेटिक शिक्षा की स्वीकृति की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।