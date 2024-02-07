scorecardresearch
भारत सरकार से Nischal Smart Learning Solutions ने हासिल किया दुनिया का पहला Portable Micro-Scale Lab के लिए पेटेंट

पोर्टेबल लैब के लिए, उपयोगिता पेटेंट लैब अनुभव को सीधे कक्षा में लाकर लैब बुनियादी ढांचे में देशव्यापी अंतर को कम करने की कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। क्षेत्र में अग्रणी के रूप में, कंपनी बाधाओं को तोड़ने और शिक्षकों को एक गतिशील और गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए सशक्त बनाकर गतिविधि-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 7, 2024 18:48 IST
Nischal Smart Learning Solutions को दुनिया की पहली Portable Micro-Scale Lab के लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट हासिल किया है। Nischals को भारत सरकार द्वारा दुनिया की पहली पोर्टेबल माइक्रो-स्केल गणित और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। वर्तमान में 5,000 स्कूलों में मौजूद निश्चल्स का लक्ष्य सभी कक्षाओं में एक प्रयोगशाला वातावरण लाना है। पेटेंट प्रयोगशालाएं कॉम्पैक्ट, पर्यावरण-अनुकूल, लागत प्रभावी, उपयोग में आसान और स्वयं के ऊर्जा स्रोतों से सुसज्जित हैं। प्रयोगशालाओं में 5,000 से अधिक घटक और 2500 से अधिक प्रयोग हैं जो 90% स्कूलों में प्रयोगशालाओं की कमी के कारण आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। निश्चल स्मार्ट लर्निंग सॉल्यूशंस, K-12 शिक्षा क्षेत्र में एक अग्रणी नाम को सरकार द्वारा गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए दुनिया की पहली पोर्टेबल माइक्रो-स्केल लैब के लिए उपयोगिता पेटेंट प्रदान किया गया है। पेटेंट संख्या 414244 के तहत कंपनी ने 5 मिलियन घंटे के अनुसंधान एवं विकास के निवेश के बाद, शिक्षा परिदृश्य को नया आकार देने के लिए डिज़ाइन किए गए क्रांतिकारी और गेम-चेंजिंग इनोवेशन का गर्व से अनावरण किया। इन प्रयोगशालाओं का लक्ष्य कक्षा 1-10 तक के छात्रों के लिए प्रायोगिक शिक्षण दृष्टिकोण शुरू करके पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों में क्रांति लाना है। प्रयोगशालाओं में 5,000 से अधिक घटक हैं और 2,500 से अधिक प्रयोग संभव हैं। वे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों के साथ जुड़े हुए हैं और स्थान, वित्तीय और परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण 90% से अधिक भारतीय स्कूलों में अपर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाओं के महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करते हैं।

Nischals की पेटेंट वाली पोर्टेबल लैब शिक्षा परिदृश्य में अग्रणी के रूप में काम करती हैं। ये प्रयोगशालाएँ संपूर्ण प्रयोगशाला अनुभव को सीधे कक्षा में लाती हैं। तार्किक चुनौतियों को दूर करती हैं और पारंपरिक प्रयोगशालाओं से जुड़ी परिचालन संबंधी परेशानियों को कम करती हैं। आयोजित किए गए प्रयोगों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक, वास्तविक जीवन के परिदृश्यों से जोड़ने, छात्रों की वैचारिक समझ को बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है। उपकरण पर्यावरण-अनुकूल, बच्चों के अनुकूल, टिकाऊ , खाद्य-ग्रेड प्लास्टिक से बने हैं। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सूक्ष्म पैमाने के कांच के बने पदार्थ हैं और अपनी गर्मी, बिजली और प्रकाश स्रोतों से सुसज्जित हैं। प्रयोगशालाएं स्कूलों को जगह की कमी से निपटने में मदद करती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए केवल 2 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होती है और पारंपरिक प्रयोगशालाओं की लागत का पांचवां हिस्सा खर्च होता है। जिससे वे लागत प्रभावी और परिचालन रूप से सुविधाजनक हो जाते हैं। प्रयोगशालाओं में इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए ग्रेड-वार प्रयोगशाला मैनुअल और वीडियो गाइड भी शामिल हैं। कंपनी एक अकादमिक भागीदार के रूप में भी शामिल है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करती है और पाठ योजनाओं, अकादमिक कैलेंडर, एसओपी और बहुत कुछ के साथ क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इस पर पूरा मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रयोगशालाओं की सफलता पर बोलते हुए, Nischals के संस्थापक, Nischal Narayanam ने कहा हैं कि, "हमारा मानना है कि शिक्षा पाठ्यपुस्तकों और पारंपरिक तरीकों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हमारे पेटेंट पोर्टेबल माइक्रो-स्केल प्रयोगशालाओं के साथ, हम शैक्षिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। हाथों-हाथ बना रहे हैं  प्रत्येक छात्र के लिए सीखना सुलभ हो। हम शिक्षा प्रणाली को सरल बनाना चाहते हैं और सीखने को मनोरंजक बनाना चाहते हैं। यह हमारे लिए सिर्फ एक पेटेंट नहीं है। यह शिक्षा को फिर से परिभाषित करने और शिक्षकों और छात्रों को एक गतिशील शिक्षण वातावरण में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता है। Nischals ने शिक्षा में क्रांति लाने, इसे प्रयोगात्मक और आनंददायक बनाने का अपना मिशन जारी रखा है।  कंपनी ने देश भर में 5,000 से अधिक स्कूलों में अपनी प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं, जिनमें से 4,000 स्कूल सरकारी हैं और शेष 1,000 निजी स्कूल हैं, जो 1MN+ छात्रों और 20,000 से अधिक शिक्षकों को प्रभावित कर रहे हैं। पोर्टेबल लैब के लिए उपयोगिता पेटेंट लैब अनुभव को सीधे कक्षा में लाकर लैब बुनियादी ढांचे में देशव्यापी अंतर को पाटने की कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। क्षेत्र में अग्रणी के रूप में, कंपनी बाधाओं को तोड़ने और शिक्षकों को एक गतिशील और गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए सशक्त बनाकर गतिविधि-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
 

