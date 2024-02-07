RBI कर सकता है Paytm Payment Bank का लाइसेंस कैंसिल !

Paytm Payments Bank का लाइसेंस कैंसल हो सकता है। RBI इस बारे में विचार कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के बारे में यह जानकारी सामने आयी है । पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए बिजनेस और ट्रांजेक्शन के सेटलमेंट के लिए 15 मार्च की समयसीमा तय है। इसके बाद RBI इस बैंक का लाइसेंस कैंसल करने का ऐलान कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। बैंक की ज्यादातर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, जो इस महीने के अंत से लागू हो जाएगी। केंद्रीय बैंक की कार्रवाई के बाद से पेटीएम की पेरेंट कंपनी One97 Communications के शेयरों में तेज गिरावट दिखी थी। 5 फरवरी तक कंपनी के शेयर 43 फीसदी तक टूट गए थे। अब शेयरों में रिकवरी दिख रही है।

15 मार्च के बाद आरबीआई फैसले का ऐलान कर सकता है ?

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, अभी तो इस तरह के संकेत दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को सभी ट्रांजेक्शन और नोडल अकाउंट्स 15 मार्च तक सेटल करने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसके बाद किसी तरह के ट्रांजेक्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी।

विजय शेखर शर्मा ने वित्तमंत्री से की मुलाकात

बताया जा रहा है कि पेटीएम के प्रमोटर विजय शेखर शर्मा ने 6 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इससे पहले पेटीएम के टॉप एग्जिक्यूटिव्स की बातचीत आरबीआई के अधिकारियों से हुई थी। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाद में कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लगातार आरबीआई के नियमों की अनदेखी कर रहा था। आरबीआई ने बाहरी ऑडिटर से भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज की जांच कराई थी।

पेटीएम के शेयरों में लगातार दूसरे दिन रिकवरी

इस बीच, 7 फरवरी को लगातार दूसरे दिन पेटीएम की पेरेंट कंपनी One97 Communications के शेयरों में रिकवरी दिखी। कंपनी का शेयर दोपहर 2:41 बजे 496.25 रुपये पर चल रहा था।