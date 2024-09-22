क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर 87 लाख की ठगी, नवी मुंबई पुलिस ने दर्ज किया मामला

scorecardresearch
नवी मुंबई: क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर 48 वर्षीय व्यक्ति से 87 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने पीड़ित को बड़े मुनाफे का लालच देकर पैसे निवेश कराने के बहाने ठग लिया।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 22, 2024 11:57 IST
कैसे हुई ठगी?

मई 2023 में आरोपियों ने पीड़ित को एक वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जहां USDT (क्रिप्टोकरेंसी) खरीदने के नाम पर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ग्रुप में भारी मुनाफे के दावे किए गए, जिससे पीड़ित उनके जाल में फंस गया और धीरे-धीरे 87,48,141 रुपये अलग-अलग आईडी पर ट्रांसफर कर दिए।

पैसे ट्रांसफर होते ही गायब हुए आरोपी

पैसे ट्रांसफर होने के बाद आरोपियों ने पीड़ित के कॉल्स लेना बंद कर दिया। कोई जवाब न मिलने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने मामले की शिकायत साइबर पुलिस से की।

पुलिस की कार्रवाई

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच साइबर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गजानन कदम के नेतृत्व में की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए, पुलिस ने लोगों से ऐसे किसी भी अनजान निवेश प्रस्ताव से सावधान रहने की अपील की है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 22, 2024