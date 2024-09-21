scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसNPS Vatsalya Vs Mutaul Funds: कौन सा है बेस्ट विकल्प?

NPS Vatsalya Vs Mutaul Funds: कौन सा है बेस्ट विकल्प?

सरकार ने इस साल एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया था और 18 सितंबर से इसे लागू भी कर दिया है। एनपीएस वात्सल्य योजना में माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर एक अकाउंट खोल सकते हैं और 18 साल की उम्र के बाद ये अकाउंट अपने आप बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। सरकार इस योजना के तहत चाहती है कि लोग लंबे समय तक निवेश करें। लेकिन सबसे मन में सवाल ये है कि एनपीएस वात्सल्य या म्युचुअल फंड कौन सा बेहतर है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 21, 2024 14:59 IST
Opening an NPS Vatsalya account is convenient and accessible through various Points of Presence (POPs) such as authorised banks, post offices, or online platforms.
Opening an NPS Vatsalya account is convenient and accessible through various Points of Presence (POPs) such as authorised banks, post offices, or online platforms.

सबके मन में सवाल ये है कि अपने बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना में पैसा लगाएं या फिर म्युचुअल फंड में एसआईपी करते रहें। 

सरकार ने इस साल एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया था और 18 सितंबर से इसे लागू भी कर दिया है। एनपीएस वात्सल्य योजना में माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर एक अकाउंट खोल सकते हैं और 18 साल की उम्र के बाद ये अकाउंट अपने आप बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। सरकार इस योजना के तहत चाहती है कि लोग लंबे समय तक निवेश करें। लेकिन सबसे मन में सवाल ये है कि एनपीएस वात्सल्य या म्युचुअल फंड कौन सा बेहतर है।

advertisement

आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक चिराग मुनि का कहना है कि जब सही निवेश चुनने की बात आती है, तो निवेशकों के लिए आमतौर पर दीर्घकालिक विविध इक्विटी फंड सबसे बेहतर विकल्प होते हैं। इनमें लॉक-इन अवधि नहीं होती, इसलिए आपके पास अपने निवेश पर लिक्विडिटी और नियंत्रण होता है। दूसरी ओर, NPS वात्सल्य जैसे विकल्प आपके पैसे को तब तक लॉक करते हैं जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, और तब भी, आप केवल 20% ही निकाल सकते हैं, बाकी राशि वार्षिकी में चली जाती है। साथ ही, आपको 25% डेट उत्पादों में आवंटित करना होता है, इसलिए आपके पास यह कहने का अधिकार नहीं होता कि आपका पैसा कैसे निवेश किया जाए। इसी तरह, समाधान-उन्मुख बच्चों के म्यूचुअल फंड आपके पैसे को पाँच साल या आपके बच्चे के 18 साल का होने तक लॉक करते हैं। हालाँकि वे इक्विटी और डेट का मिश्रण प्रदान करते हैं, फिर भी आपको एसेट आवंटन पर नियंत्रण नहीं मिलता है। 

चिराग मुनि का कहना है कि वैल्यू, कॉन्ट्रा और फ्लेक्सी-कैप फंड जैसे विभिन्न मार्केट कैप और फंड श्रेणियों में निवेश करना भी समझदारी है। इस तरह का विविधीकरण जोखिम को फैलाने, बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने और लंबी अवधि में आपके रिटर्न को बढ़ाने में मदद करता है।

लेकिन ऐसा नहीं है कि एनपीएस बिल्कुल बेकार है, एनपीएस के अपने फायदे भी हैं क्योंकि आप इसे निकाल नहीं पाएंगे यही वजह है कि आप डर या लालच में फंस कर इस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे और लंबी अवधि में ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है।

एनपीएस वात्सल्य के क्या लाभ हैं?

केफिन टेक्नोलॉजीज के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रमुख राजेश खंडागले ने कहा, "जल्दी शुरुआत करके, माता-पिता समय के साथ पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य को सभी परिवारों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना को सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य के लिए 1,000 रुपये सालाना के न्यूनतम योगदान के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं।"

आम तौर पर, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड, खास तौर पर ओपन-एंडेड फंड, में लॉक-इन अवधि नहीं होती है, जिससे निवेशक जब चाहें अपने फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) जिसमें तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है, और चिल्ड्रन फंड और रिटायरमेंट फंड जैसी समाधान-उन्मुख योजनाएं जिनमें पांच साल की लॉक-इन अवधि होती है।एनपीएस वात्सल्य को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है, जिसमें सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश और 75% तक इक्विटी एक्सपोजर है। यह विकल्प कम से मध्यम जोखिम वाला है। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो लचीले निकासी के साथ 100% तक इक्विटी एक्सपोजर प्रदान करते हैं।

advertisement

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 21, 2024